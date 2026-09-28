Internacional de Bogotá promueve campaña para preservar al cóndor de los Andes, símbolo patrio

La alianza busca fortalecer el Programa de Conservación del Cóndor de los Andes y utilizar el fútbol como plataforma para acercar a miles de personas a la protección de una de las especies más emblemáticas de Colombia.

Cóndor Internacional De Bogotá/ Inter de Bogotá.

Está en nuestro Escudo Nacional, en nuestra historia y en nuestra identidad. También está en el escudo de Inter Bogotá. Sin embargo, hoy el Cóndor Andino enfrenta una realidad crítica: se estima que en Colombia sobreviven apenas entre 160 y 250 individuos en estado silvestre.

Ante esta realidad, Inter Bogotá y la Fundación Parque Jaime Duque anunciaron una alianza de largo plazo para fortalecer la conservación del Cóndor Andino, apoyando el Programa de Conservación del Cóndor de los Andes liderado por la Fundación y utilizando el alcance del fútbol para acercar esta causa a nuevas audiencias.

“Corservar al símbolo”

Durante casi dos siglos, el cóndor ha representado la libertad y la grandeza del país desde el Escudo Nacional. Para Inter Bogotá, además, representa visión, libertad y la capacidad de alcanzar nuevas alturas. Llevarlo en el escudo del club implica también asumir una responsabilidad frente a lo que representa.

“Conservamos el símbolo, pero estamos perdiendo la especie. El cóndor está en nuestro Escudo Nacional y también está en el escudo de Inter Bogotá, pero cada vez quedan menos volando en nuestros cielos. Como país, no podemos permitirnos la contradicción histórica de ver desaparecer una especie que durante casi dos siglos hemos llevado como uno de nuestros grandes símbolos nacionales”, afirmó Mauricio Ucrós, Director de Estrategia de Inter Bogotá.

Desde 2012, la Fundación Parque Jaime Duque trabaja por la conservación del cóndor andino mediante procesos de reproducción bajo cuidado humano, investigación, educación ambiental, trabajo con comunidades y preparación de individuos para su eventual liberación.

¡Tremenda campaña!

El programa acompaña de manera especializada a los cóndores durante sus primeros meses y años de vida, procurando reducir al máximo su contacto con seres humanos y desarrollando las condiciones necesarias para que puedan adaptarse al entorno natural.

Este trabajo se complementa con procesos junto a las comunidades que comparten territorio con la especie, promoviendo la conservación de los ecosistemas de alta montaña y la protección tanto de los cóndores silvestres como de aquellos que eventualmente puedan ser liberados para contribuir al fortalecimiento de sus poblaciones.

En los últimos años, el programa ha celebrado el nacimiento de Rafiki, Wayra, Ámbar y Cattleya, cuatro cóndores que representan una nueva esperanza para el futuro de la especie en Colombia.

MÁS INFORMACIÓN: Juan Guillermo Cuadrado entra en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Independiente Medellín

Iniciativa para que otros clubes copien

Como primera acción, Inter Bogotá realizará un aporte operativo mediante la entrega de una camioneta KGM 4×4, que apoyará las expediciones, el monitoreo, el trabajo en territorio y los procesos asociados a futuras liberaciones en diferentes zonas de las cordilleras colombianas.

Así mismo, a través de contenidos educativos, campañas digitales, activaciones durante los partidos y experiencias desarrolladas conjuntamente con la Fundación Parque Jaime Duque, ambas organizaciones buscarán acercar la historia del cóndor a miles de personas y generar mayor conciencia sobre la importancia de proteger la especie y los ecosistemas de alta montaña de los que depende.

Lea también: