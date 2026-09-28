Lando Norris se disculpa con Franco Colapinto tras pedir una sanción: “Estuvo mal de mi parte”

El piloto de McLaren reconoció que sus declaraciones tras el accidente en Azerbaiyán fueron producto de la frustración y aseguró que habló con el argentino

Norris pide disculpa pública a Colapinto | Reuters

Lando Norris ofreció disculpas a Franco Colapinto después de las declaraciones que realizó tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde pidió que el piloto argentino recibiera una sanción de una carrera por el accidente que dejó fuera de competencia a ambos, además de Pierre Gasly. El piloto de McLaren reconoció que sus comentarios fueron impulsados por la frustración del momento.

El incidente ocurrió durante el reinicio de la vuelta 36 en el circuito urbano de Bakú. Colapinto bloqueó los frenos al llegar a la curva 1, perdió el control de su Alpine e impactó contra su compañero Gasly, quien a su vez terminó involucrando al monoplaza de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de la competencia.

Tras el abandono, el campeón de Fórmula 1 expresó su molestia y consideró que la FIA debía aplicar sanciones más severas. “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer prohibiciones de correr por este tipo de cosas”, declaró Norris después de la carrera.

Lando Norris envía mensaje a Colapinto | @lando

El piloto británico también señaló que la maniobra de Colapinto tuvo consecuencias para varios equipos. “Es una imprudencia de la gente. Cuesta mucho dinero. Todas mis piezas están ahora en la basura. La gente simplemente debería ser sancionada, porque esa no es una conducción que merezca estar en la Fórmula 1”, comentó en ese momento.

Sin embargo, después de analizar la situación con más calma, Norris cambió su postura y explicó que se comunicó directamente con el argentino para ofrecerle disculpas. “Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que sencillamente no debería haber dicho”, publicó el piloto de McLaren.

Norris reconoció que sus palabras llegaron en un momento de alta tensión dentro de la competencia. “Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa; estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte de las carreras y de pelear al límite”, agregó. “Franco y yo nos entendimos bien, todavía somos buenos amigos y ambos estamos emocionados de volver a las carreras este fin de semana”.

Por su parte, Colapinto asumió la responsabilidad por el incidente y calificó la acción como un error. El argentino explicó que bloqueó los neumáticos y los frenos, lo que provocó que perdiera el control del monoplaza durante el reinicio de la carrera en Bakú.

La sanción para Colapinto fue de 10 segundos durante el Gran Premio de Azerbaiyán, aunque al no terminar la carrera se convirtió en una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida para el siguiente compromiso de la temporada, el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Malasia.