Ancelotti desafía las críticas por el mal momento de Brasil: “No afectan a la idea que tengo”

El técnico asegura que los cuestionamientos no cambian su proyecto, pese a registrar apenas 63% de efectividad tras sus primeros 18 partidos

Ancelotti tiene el peor inicio de un técnico brasileño | Reuters

Carlo Ancelotti salió a silenciar las críticas que rodean a la Selección de Brasil después del empate 1-1 frente a Australia y defendió el proceso de renovación que encabeza rumbo a la Copa América 2028 y el Mundial 2030. El italiano aseguró que los cuestionamientos no modificarán el camino que ha trazado para la Canarinha.

“Las críticas a mi trabajo siempre existieron y van a existir. No afectan a la idea que tengo para esta selección y estos jugadores”, señaló Ancelotti antes del segundo amistoso frente a Australia, que se disputará en Brisbane.

La verdeamarela viene de una dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega y, en su regreso a la actividad, necesitó un cabezazo de Rayan en la última jugada para rescatar el 1-1 frente a los Socceroos en Townsville.

Después de sus primeros 18 encuentros al frente de Brasil, acumula 10 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, para una efectividad del 63%, el peor registro de un seleccionador brasileño en ese número de partidos, igualado con Carlos Alberto Parreira.

Pese al complicado arranque, Ancelotti insiste en mirar hacia adelante. “La prioridad ahora es construir una nueva generación de futbolistas que pueda estar en la selección en el futuro próximo: la Copa América y la Copa del Mundo”, explicó.

La apuesta por futbolistas jóvenes quedó reflejada en esta convocatoria para los amistosos en Australia. De los jugadores llamados por el italiano, 17 cuentan con 10 partidos internacionales o menos, mientras que 10 llegaron a la concentración sin haber debutado con la selección absoluta.

“Al joven que pueda representar futuro tenemos que acompañarlo de cerca. Tenemos futuro a pesar de las críticas”, afirmó. También reconoció que la exigencia alrededor de Brasil no permite perder de vista los resultados: “La expectativa de ser entrenador de la selección brasileña es muy alta. Tú tienes que ganar la Copa del Mundo”.

Ante el histórico debate sobre la identidad futbolística de la Canarinha, Ancelotti dejó clara su prioridad. “Tenemos la calidad de nuestros jugadores para hacer un jogo bonito, pero creo que lo importante es ganar”, sentenció el italiano, que ahora busca que la renovación de Brasil comience a traducirse en resultados después de un arranque marcado por las críticas.