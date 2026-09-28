Aston Martin toca fondo: más abandonos que carreras y una crisis de fiabilidad sin precedentes en 2026

El equipo suma 16 abandonos en 15 Grandes Premios y 17 no finalizaciones; Stroll acumula 10 DNF y ya igualó a Alonso en 2017

La escudería de Silverstone no encuentra soluciones | Reuters

La temporada 2026 de Aston Martin ha alcanzado una dimensión extraordinaria en términos de fiabilidad. Después del doble abandono de Lance Stroll y Fernando Alonso en Azerbaiyán, la escudería motorizada por Honda, acumula 16 retiros en apenas 15 Grandes Premios. Es decir, más abandonos que carreras disputadas y un récord de la era híbrida.

Con dos autos por evento son 30 oportunidades de terminar una carrera, por lo que el equipo presenta un 53.3% de abandonos. Si además se contabiliza el NC de Stroll en Australia, la cifra aumenta a 17 no finalizaciones sobre 30 participaciones, un 56.7%.

Stroll no disputó la tercera práctica ni la clasificación en Melbourne Park por problemas relacionados con la unidad de potencia y una línea de aceite dañada, recibió permiso de la FIA para arrancar desde el fondo y completó únicamente 43 de las 58 vueltas. Cruzó oficialmente la meta en el puesto 17, pero a 15 vueltas del ganador, por lo que quedó como no clasificado.

Estas cifras imponen una nueva marca en la era híbrida, superando la catástrofe de McLaren-Honda en 2017, donde también estaba Alonso. Aquel equipo registró 15 abandonos en 20 Grandes Premios. La empresa japonesa aparece así en los dos casos más graves de los últimos 12 años.

Sobre 40 participaciones posibles entre Alonso y Stoffel Vandoorne: un 37.5% de retiros. Además sufrió dos DNS, con el español en Bahréin y el belga en Rusia. Aston Martin ya superó aquella cifra de abandonos después de únicamente 15 carreras y con diez Grandes Premios menos disputados por sus autos.

Lance Stroll y 11 carreras sin clasificación

Lance Stroll ha abandonado 10 de los 15 Grandes Premios: China, Japón, Mónaco, Barcelona, Austria, Bélgica, Países Bajos, Italia, España en Madrid y Azerbaiyán. A esos diez DNF hay que añadir el NC de Australia, de manera que suma 11 no finalizaciones en 15 participaciones. Sus únicas carreras completadas han sido Miami, Canadá, Gran Bretaña y Hungría.

Actualmente suma cuatro abandonos consecutivos. En comparación, hace un año los pilotos con más DNF de toda la temporada terminaron con cinco. El canadiense ya tiene el doble dígito después de solo 15 Grandes Premios.

Para encontrar a un piloto con el mismo registro en una sola campaña hay que retroceder hasta 2008, cuando Adrian Sutil registró 11 retiros en 18 Grandes Premios con Force India. Stroll está a sólo uno de superarlo, con ocho carreras más en la programación.

La unidad de potencia, en el centro de la crisis

Alonso tampoco ha escapado a la falta de fiabilidad. Acumula seis abandonos: Australia, China, Canadá, Barcelona-Catalunya, Italia y Azerbaiyán. La escudería de Silverstone ha sufrido cuatro dobles DNF.

Aston Martin suma tres puntos en el campeonato, todos conseguidos por el español, que pueden maquillar la crisis. Sin embargo, una parte creciente de sus recursos ha tenido que destinarse a reparar y diagnosticar fallas.

Los problemas descritos alrededor del AMR26 apuntan especialmente a la integración de la unidad de potencia Honda con el monoplaza: vibraciones, exigencias de refrigeración y problemas mecánicos han reducido el kilometraje disponible y condicionado el desarrollo del paquete.

Cada retiro significa menos vueltas de carrera, menos información para desarrollar el auto y más componentes comprometidos, además del riesgo de sanciones cuando es necesario sustituir elementos de la unidad de potencia. El reporte técnico apunta a la necesidad de revisar la transferencia de vibraciones, los puntos de anclaje del motor y la capacidad de refrigeración del chasis para evitar que la crisis se prolongue.