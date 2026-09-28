Daniela Souza triunfa en Brasil y suma puntos rumbo a Los Angeles 2028

La mexicana se llevó el oro en el Brazil Open G2 de taekwondo y, a la par, unidades importantes con miras al Top 5 Mundial de su deporte

Daniela Souza, con la mira puesta en LA 2028. | @COM_Mexico

La mexicana Daniela Souza dio un paso importante en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. La representante nacional conquistó la medalla de oro en el Abierto de Brasil de taekwondo, resultado que le permitió sumar puntos dentro del ranking olímpico y acercarse a la zona de clasificación directa para la próxima justa veraniega.

Souza tuvo una jornada destacada en territorio brasileño y avanzó hasta la final de la competencia, donde enfrentó a la local Camilly Gosch. A pesar de la presión del público, la mexicana mantuvo la concentración durante el combate definitivo para quedarse con la victoria y subir a lo más alto del podio.

El triunfo representó una suma de 20 puntos importantes para el ranking olímpico, una clasificación que será determinante en el proceso rumbo a Los Angeles 2028. Antes del Abierto de Brasil, Daniela Souza ocupaba el lugar 29 con 34.35 unidades, pero este resultado le permitirá escalar posiciones dentro de la lista internacional.

Daniela Souza busca llegar al Top 5 del Ranking Mundial

Con los puntos obtenido en Brasil, la mexicana tendrá un avance significativo en la clasificación olímpica y se colocará dentro del top 10 del ranking mundial. Para Los Angeles 2028, los atletas ubicados dentro del top 5 del ranking olímpico obtendrán su boleto directo a la competencia.

La mexicana conoce el camino para llegar a unos Juegos Olímpicos mediante esta vía. Para Paris 2024, Souza logró ubicarse entre las cinco mejores de su categoría y consiguió su clasificación directa a la justa veraniega.

Sin embargo, su participación en Francia terminó con un momento complicado. La mexicana fue descalificada cuando ya había conseguido la victoria en su combate, una situación que le impidió continuar en la pelea por una medalla olímpica.

Después de ese episodio, Daniela Souza retomó su preparación con el objetivo de buscar una revancha deportiva en Los Angeles 2028. A sus 27 años, la mexicana mantiene como una de sus principales metas volver a representar al país en unos Juegos Olímpicos y competir nuevamente por un resultado histórico.

Daniela Souza, una de las referentes del taekwondo mexicano

La trayectoria de Daniela Souza la coloca como una de las exponentes más importantes del taekwondo mexicano en los últimos años. La atleta consiguió la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Guadalajara 2022, uno de los mayores logros de su carrera.

Además, durante este ciclo olímpico conquistó el título en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, resultado que confirmó su presencia entre las mejores competidoras de la región.

Otro de sus objetivos será defender la corona panamericana que consiguió en Santiago 2023, donde subió a lo más alto del podio. La mexicana buscará mantener su nivel competitivo en los próximos torneos para acercarse cada vez más al objetivo de asegurar su lugar en Los Ángeles 2028.

Con el oro obtenido en Brasil, Daniela Souza continúa su camino hacia una segunda participación olímpica, ahora con la mira puesta en una nueva oportunidad para buscar la medalla que quedó pendiente en Paris 2024.