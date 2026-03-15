F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de China 2026

Checo Pérez y Cadillac siguen sin poder sumar puntos en la temporada de la Fórmula 1

Mercedes volvió a dominar en la F1 | Reuters

El Gran Premio de China 2026 dejó ligeros cambios en la clasificación del Campeonato de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1. El italiano Andrea Kimi Antonelli consiguió su primera victoria en la categoría tras imponerse en el circuito de Shanghái, donde lideró la carrera por delante de su compañero de Mercedes, George Russell, mientras que Lewis Hamilton terminó en la tercera posición para Ferrari.

La carrera comenzó con varias ausencias en la parrilla, ya que Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto y Alex Albon no tomaron la salida por problemas en sus monoplazas. Mercedes y Ferrari encabezaron la competencia desde el inicio, con Hamilton tomando el liderato en los primeros giros antes de que Antonelli recuperara la posición.

Con el paso de las vueltas, el piloto italiano mantuvo el control de la carrera y registró varias vueltas rápidas en Shanghái. Antonelli cruzó la meta en el primer lugar para darle a Mercedes otro resultado 1-2 en la temporada, mientras que Hamilton logró su primer podio como piloto de Ferrari.

Durante la carrera también se presentaron incidentes que influyeron en el desarrollo del Gran Premio. La competencia fue neutralizada por un safety car en la vuelta 10 después de que Lance Stroll se detuviera en la curva dos, lo que obligó a su retiro y provocó movimientos en la estrategia de varios equipos.

Otro de los momentos relevantes ocurrió con el piloto argentino Franco Colapinto, quien llegó a colocarse en la segunda posición por algunos instantes antes de perder terreno tras una parada en pits. Más adelante se registró un contacto entre Colapinto y Esteban Ocon, incidente en el que el francés resultó afectado.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de China 2026?

El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó la carrera en la posición 15 con el equipo Cadillac. El tapatío enfrentó problemas de ritmo durante el Gran Premio de China, situación que le impidió avanzar posiciones en la clasificación final.

En el inicio de la competencia, Pérez y su compañero Valtteri Bottas tuvieron un contacto en pista que fue revisado por la FIA. Ambos pilotos continuaron la carrera y lograron completar el recorrido, aunque finalizaron en la parte baja de la clasificación.

Gran Premio de China 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

A continuación se presenta la clasificación del Campeonato de Pilotos y Constructores tras el Gran Premio de China 2026.

Clasificación de Constructores

Mercedes | 98 puntos

Ferrari | 67 puntos

McLaren | 18 puntos

Haas F1 Team | 17 puntos

Red Bull Racing | 12 puntos

Racing Bulls | 12 puntos

Alpine | 10 puntos

Audi | 2 puntos

Williams | 2 puntos

Cadillac | 0 puntos

Aston Martin | 0 puntos

Clasificación de Pilotos

George Russell | 51 puntos

Kimi Antonelli | 47 puntos

Charles Leclerc | 34 puntos

Lewis Hamilton | 33 puntos

Oliver Bearman | 17 puntos

Lando Norris | 15 puntos

Pierre Gasly | 9 puntos

Max Verstappen | 8 puntos

Liam Lawson | 8 puntos

Arvid Lindblad | 4 puntos

Isack Hadjar | 4 puntos

Oscar Piastri | 3 puntos

Carlos Sainz | 2 puntos

Gabriel Bortoleto | 2 puntos

Franco Colapinto | 1 punto

Esteban Ocon | 0 puntos

Nico Hulkenberg | 0 puntos

Alexander Albon | 0 puntos

Valtteri Bottas | 0 puntos

Sergio Pérez | 0 puntos

Fernando Alonso | 0 puntos

Lance Stroll | 0 puntos

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