F1: McLaren pone a la venta cinco de sus icónicos monoplazas conducidos por Senna y hasta Brad Pitt, este es su precio

Todos tienen antecedentes dentro de la Fórmula 1, cada uno conserva una historia relacionada con sus pilotos, resultados deportivos y pruebas especiales

La colección recorre 32 años de historia del equipo británico | Reuters

La escudería McLaren anunció la venta de cinco monoplazas históricos de Fórmula 1 relacionados con pilotos como Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Jenson Button y Lando Norris, además de uno que fue probado por el actor Brad Pitt. Los vehículos forman parte de una colección que recorre 32 años de historia del equipo británico y que podría alcanzar un valor de decenas de millones de dólares.

La operación estará a cargo del especialista en automóviles de colección Tom Hartley Jnr, quien ofrecerá cada vehículo por separado. Los cinco monoplazas se encuentran en condiciones de funcionamiento y serán preparados por McLaren antes de entregarlos a sus nuevos propietarios. La intención de la escudería es que estas piezas de su historia puedan volver a utilizarse y no permanezcan únicamente almacenadas.

El director ejecutivo de McLaren Racing, Zak Brown, explicó que la decisión responde al deseo de mantener vigente el legado deportivo de la marca. El directivo considera que estos automóviles fueron construidos para correr y deben seguir utilizándose, especialmente porque representan distintas generaciones de la Fórmula 1, desde los motores V12 de 1991 hasta la tecnología híbrida de 2023.

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La colección está integrada por cinco vehículos utilizados en distintas etapas de la escudería. Los modelos incluyen dos McLaren MP4/6A de 1991, un MP4/27A de 2012, un MCL35M de 2021 y un MCL37A de 2023. Aunque todos tienen antecedentes dentro de la Fórmula 1, cada uno conserva una historia relacionada con sus pilotos, resultados deportivos y pruebas especiales.

McLaren MP4/6A de 1991, chasis 04

Este monoplaza, equipado con un motor Honda V12, fue utilizado por el austriaco Gerhard Berger y probado por Ayrton Senna durante la temporada en la que el brasileño conquistó su tercer título mundial. El chasis 04 terminó segundo en el Gran Premio de San Marino de 1991, en una carrera que McLaren dominó con un doblete. McLaren MP4/6A de 1991, chasis 07

El segundo automóvil de esa misma temporada también fue conducido por Berger y probado por Senna. Su resultado más destacado fue el segundo lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1991, disputado en Silverstone. Ambos vehículos han permanecido bajo custodia de McLaren desde entonces. McLaren MP4/27A de 2012, chasis 01

Este vehículo representa la etapa de los motores V8 atmosféricos. Fue utilizado en competición por Jenson Button, campeón mundial de 2009, y también fue probado por Lewis Hamilton, quien compartía equipo con el británico durante aquella temporada. Su venta ofrece una conexión con una época anterior al reglamento híbrido que comenzó en 2014. McLaren MCL35M de 2021, chasis 01

Este monoplaza fue conducido por Lando Norris durante una temporada que marcó su consolidación en la Fórmula 1. El piloto británico consiguió subir al podio en Imola, Mónaco y Monza, resultados que forman parte del historial deportivo de este ejemplar. McLaren MCL37A de 2023, chasis 03

Es el vehículo más reciente de la colección y fue utilizado por Norris, quien logró dos segundos lugares consecutivos en Singapur y Japón durante 2023. Posteriormente, fue probado por pilotos como Oscar Piastri, Mick Schumacher y Pato O’Ward, además de Brad Pitt.

La relación del último automóvil con Hollywood es uno de los aspectos que más atención ha generado. Brad Pitt condujo el monoplaza de 2023 en una prueba privada realizada en junio de 2025 en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, como parte de su preparación relacionada con la película F1. De acuerdo con los reportes, el actor alcanzó una velocidad aproximada de 317 kilómetros por hora, después de realizar trabajo en simulador y recibir preparación técnica.

¿Cuánto cuestan los icónicos monoplaza que McLaren tiene en venta?

McLaren no ha divulgado precios oficiales individuales para los cinco automóviles, aunque las estimaciones publicadas por Reuters colocan su valor entre los cinco y los diez millones de libras esterlinas por unidad. Esto equivale aproximadamente a un rango de 6.7 a 13.4 millones de dólares, dependiendo de la cotización de la moneda. Las cifras son estimaciones, no precios definitivos anunciados por el vendedor.

La venta no se realizará mediante una subasta tradicional, sino a través de negociaciones privadas gestionadas por Tom Hartley Jnr. Los interesados podrán adquirir cualquiera de los cinco monoplazas de manera independiente, sin necesidad de comprar la colección completa. Tampoco existe una fecha límite para cerrar las operaciones, ya que McLaren busca encontrar compradores interesados en conservar y utilizar los vehículos.

Como referencia del mercado, un McLaren MP4-25A conducido por Lewis Hamilton durante su victoria en el Gran Premio de Turquía de 2010 fue vendido por 4.8 millones de libras en 2021. La colección ahora disponible reúne automóviles vinculados con campeones mundiales y distintos momentos de la historia del equipo, factores que podrían influir en sus precios finales.