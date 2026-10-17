¡Se pone en el lugar de sus seguidores! Checo Pérez admite que su situación con Cadillac es difícil de aceptar para la afición mexicana

El piloto mexicano ocupa el último lugar del campeonato de Fórmula 1 y todavía no suma puntos con Cadillac

Checo Pérez reconoce a sus aficionados en esta temporada. | Reuters.

El regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez al Gran Premio de México 2026 tendrá un contexto diferente al de sus anteriores participaciones. El piloto tapatío reconoció que la falta de resultados de Cadillac durante su primera temporada en la Fórmula 1 representa una situación complicada para sus seguidores, acostumbrados a verlo disputar victorias y posiciones de podio durante su etapa con Red Bull.

Después de 17 fechas del campeonato, Checo Pérez ocupa el último lugar de la clasificación de pilotos con cero puntos, una situación que contrasta con los resultados de sus últimas temporadas antes de abandonar Red Bull. El mexicano tampoco ha logrado terminar dentro de las primeras diez posiciones en una carrera, mientras Cadillac continúa con el desarrollo de su monoplaza para reducir la distancia respecto a sus competidores.

A pesar de este escenario, Pérez aseguró que mantiene el respaldo de sus seguidores de cara al Gran Premio de México, programado para el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La carrera podría representar su participación número 300 en la Fórmula 1, una cifra que espera alcanzar frente a su público y que coincidirá con su primera presentación en territorio mexicano como integrante de Cadillac.

Checo Pérez reconoce que sus aficionados esperaban otros resultados con Cadillac

Durante un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos RacingNews365, el mexicano habló sobre las dificultades de su regreso a la categoría y el contraste entre su actualidad y los resultados que consiguió con Red Bull, equipo con el que obtuvo cinco de sus seis victorias en la Fórmula 1.

“Obviamente, es difícil de asimilar para un aficionado porque quiere verme ganar y estar en la pelea. Estaban acostumbrados a eso”, expresó Pérez, quien reconoció que la situación deportiva de Cadillac ha cambiado las expectativas de sus seguidores.

El piloto de 36 años también agradeció el respaldo que ha recibido desde su incorporación a la escudería estadounidense. “Ahora es una historia diferente, pero lo entienden perfectamente y apoyan completamente este proyecto. Soy muy afortunado de tenerlos”, declaró sobre la respuesta de la afición mexicana ante su temporada sin puntos.

Cadillac disputa su primera campaña dentro de la Fórmula 1 como el undécimo equipo de la parrilla. Actualmente utiliza unidades de potencia suministradas por Ferrari, mientras General Motors trabaja en el desarrollo de un motor propio para los próximos años. En su participación más reciente, durante el Gran Premio de Singapur, Pérez terminó en la posición 17, a dos vueltas del ganador.

Checo Pérez podría disputar su Gran Premio número 300 en México

El calendario de la Fórmula 1 contempla dos compromisos consecutivos de importancia para el mexicano y su escudería. Primero llegará el Gran Premio de Estados Unidos, programado para el 25 de octubre en Austin, Texas, y posteriormente la carrera en la Ciudad de México, que se celebrará el 1 de noviembre.

“Se acercan fines de semana muy ocupados. Tenemos la carrera de casa para el equipo y después mi carrera de casa en México, así que son dos fines de semana consecutivos muy importantes para nosotros”, explicó el tapatío sobre las próximas fechas del campeonato.

Pérez también destacó la posibilidad de alcanzar las 300 participaciones en Grandes Premios precisamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El piloto aseguró que regresar a México representa una motivación adicional después de permanecer fuera de la parrilla durante la temporada 2025.

“Estoy muy feliz de regresar a México y, si todo sale según lo planeado, será mi carrera número 300 allí. Qué afortunado soy de poder disputar mi carrera 300 en casa. Será algo especial estar con todo mi país”, concluyó Checo Pérez, quien tendrá la oportunidad de celebrar este registro frente a la afición mexicana, aunque el rendimiento de Cadillac mantiene como desafío su primera cosecha de puntos de 2026.