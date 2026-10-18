Municipal vs Guastatoya en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Municipal y Guastatoya por la jornada 15 del Torneo Apertura de Guatemala.

Municipal vs Guastatoya, minuto a minuto, Liga de Guatemala | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Deportivo Guastatoya! Ambos equipos se enfrentarán este domingo 18 de octubre en el Estadio El Trébol, por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Rojos intentarán aprovechar su condición de local para superar a los Pecho Amarillo en la clasificación, mientras que el conjunto visitante buscará repetir la victoria por 1-0 que consiguió en la primera vuelta. Apenas un punto separa a ambos equipos en la tabla.

Municipal afronta este compromiso después de caer por 2-1 ante Cobán Imperial como visitante. El conjunto escarlata se encuentra en la tercera posición con 25 unidades, luego de registrar siete victorias, cuatro empates y dos derrotas en 13 encuentros. Un triunfo le permitiría alcanzar los 28 puntos y superar tanto a Guastatoya como a Antigua GFC, actual líder del campeonato.

Por su parte, Guastatoya llega después de empatar 1-1 frente a Antigua GFC. Los Pecho Amarillo ocupan el segundo puesto con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas en 14 presentaciones. El equipo oriental, que registra 20 goles a favor y 16 en contra, intentará conseguir tres puntos que le permitan superar a Antigua y quedarse con el primer lugar de la clasificación.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Municipal vs Guastatoya hoy domingo 18 de octubre de 2026?

El encuentro entre Municipal y Guastatoya será el domingo 18 de octubre de 2026 a las 18:00 horas de Guatemala en el Estadio El Trébol. Se podrá ver en vivo a través de FOX Guatemala, además se podrá seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

Alineaciones del Municipal vs Guastatoya para la jornada 15, al momento

Municipal y Guastatoya no cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mario Acevedo y Martín García no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Municipal : Kenderson Navarro, César Calderón (C), Nicolás Samayoa, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez, Jefry Bantes, Elvi Elington. DT : Mario Acevedo

: Kenderson Navarro, César Calderón (C), Nicolás Samayoa, Aubrey David, José Morales, Jonathan Franco, Rudy Barrientos, Cristian Hernández, John Méndez, Jefry Bantes, Elvi Elington. : Mario Acevedo Guastatoya: Rubén Escobar, Emanuel Yori, Carlos Alvarado, Nicolas Lovato, Andy Contreras, Bryan Lemus, Javier Estrada, Marlon Sequén, Ariel Lon (C), Ángel Tejeda, Víctor Ávalos. DT: Martín García

Antecedentes del Municipal vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Municipal y Guastatoya:

15 de agosto de 2026 | Guastatoya 1-0 Municipal | Torneo Apertura

3 de mato de 2026 | Municipal 2-0 Guastatoya | Torneo Clausura

30 de abril de 2026 | Guastatoya 0-1 Municipal | Torneo Clausura

22 de marzo de 2026 | Guastatoya 1-1 Municipal | Torneo Clausura

31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Torneo Clausura

Te puede interesar