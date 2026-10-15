Innovación y pasión por la excelencia: la convergencia de las alternativas sin humo en la fiesta del automovilismo

ZYN y la escudería italiana: tecnología sin combustión, alianzas globales y estilo de vida para adultos

Cavallino Rampante y ZYN, innovación y tecnología | Claro Sports

En el marco de las actividades previas a la gran fiesta del automovilismo en nuestro país, se llevó a cabo un encuentro exclusivo que celebró la evolución tecnológica y la búsqueda constante de la excelencia. La jornada reunió a líderes de la industria, medios de comunicación y entusiastas del estilo de vida en un espacio donde la precisión técnica y las alternativas de menor riesgo para adultos convergieron en una experiencia de alto nivel.

El encuentro destacó el peso de la alianza global entre la icónica escudería italiana del “Cavallino Rampante” y ZYN, la propuesta de bolsas de nicotina desarrollada por Philip Morris. Esta colaboración internacional representa la unión de dos filosofías enfocadas en la innovación, donde los valores de la ingeniería de vanguardia y el diseño se encuentran para ofrecer alternativas modernas a los consumidores adultos que buscan opciones sin combustión ni humo.

Durante el conversatorio principal, Leonardo De Alencar, Vicepresidente de Productos Libres de Humo para Philip Morris México, enfatizó la trascendencia de este compromiso internacional. De Alencar destacó cómo la alianza fortalece el propósito de transformar la industria hacia un futuro libre de humo, aprovechando una plataforma de prestigio internacional que es seguida de forma mayoritaria por audiencias adultas en búsqueda de sofisticación y tecnología.

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Las bolsas de nicotina se presentaron como una respuesta directa a las necesidades de los usuarios adultos que buscan alternativas sin humo, sin ceniza y sin olor. Este producto se utiliza colocándose entre el labio y la encía, ofreciendo una experiencia limpia respaldada por la ciencia. Como parte de los estándares de la marca, se recordó que estas bolsas son un producto adictivo y no son apropiados para menores de edad, representando exclusivamente una alternativa de menor riesgo para fumadores adultos.

Uno de los conceptos centrales compartidos por la directiva fue “El poder de un segundo”, una analogía que conecta las decisiones de alta precisión del deporte motor con los momentos de elección cotidiana de los consumidores. De Alencar señaló que, al igual que una milésima define el rumbo en la alta competencia, un instante de decisión informado puede marcar un progreso significativo para quienes optan por alternativas científicamente desarrolladas.

Leonardo De Alencar, Vicepresidente Productos Libres de Humo Philip Morris México

La relevancia cultural del automovilismo en México sirvió como marco perfecto para el diálogo, consolidando un punto de encuentro donde la afición adulta y la innovación corporativa coexisten. El ejecutivo resaltó la importancia de conectar de forma responsable con las comunidades de entusiastas, asegurando que el conocimiento sobre estas nuevas categorías de producto llegue de manera clara, transparente y enfocada estrictamente en su público objetivo.

La velada concluyó como un escaparate de estilo de vida donde la pasión por el motor y la visión de un futuro libre de humo compartieron el protagonismo. A través de este tipo de encuentros globales, la marca reafirma su presencia en los escenarios más emblemáticos del año, promoviendo el desarrollo de alternativas de alta calidad que se adaptan a las exigencias del estilo de vida contemporáneo. El evento dejó en claro que la búsqueda de la perfección requiere no solo tecnología, sino una profunda responsabilidad al momento de comunicar e innovar. Con iniciativas de alcance internacional, la visión hacia un mundo libre de humo continúa abriéndose paso en los espacios más sofisticados del entretenimiento y el estilo de vida para adultos.

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