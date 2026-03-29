FIA responde tras el accidente de Bearman en Suzuka y anuncia revisión del reglamento 2026

El organismo rector confirma reuniones en abril para analizar las diferencias de velocidad y evaluar posibles ajustes en la gestión de energía

El safety car alteró el desarrollo de la carrera | TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

El accidente de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón 2026 obligó a la FIA a pronunciarse oficialmente sobre el reglamento técnico de la nueva temporada. El incidente en Suzuka, provocado por los altos diferenciales de velocidad en la gestión de energía, reabrió el debate sobre la seguridad bajo las nuevas regulaciones.

La FIA emitió un comunicado para explicar su postura tras lo ocurrido. El organismo dejó claro que el tema ya estaba bajo análisis desde antes del inicio de la temporada, pero que ahora entra en una fase clave de evaluación con datos reales de pista. El ente rector explicó que el reglamento 2026 fue diseñado con parámetros ajustables, especialmente en lo relacionado con la gestión de energía, lo que permite a equipos y fabricantes optimizar el rendimiento conforme se acumula información durante la temporada.

Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x — FIA (@fia) March 29, 2026

“Desde su introducción, el reglamento 2026 ha sido objeto de discusiones continuas entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Por diseño, el reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, particularmente en relación con la gestión de energía, que permiten la optimización basada en datos del mundo real”.

La FIA confirmó que ya existía un acuerdo entre todos los actores para revisar el funcionamiento de estas reglas tras las primeras carreras del año. El accidente en Suzuka acelera ese proceso, con reuniones programadas en abril para evaluar el comportamiento del reglamento y determinar si es necesario intervenir.

“Ha sido la postura constante de todos los involucrados que se llevaría a cabo una revisión estructurada después de la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y análisis de suficientes datos. Por lo tanto, se han programado una serie de reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si se requieren ajustes“.

El comunicado también subrayó que cualquier modificación, especialmente en materia de gestión energética, requiere simulaciones complejas y un análisis detallado antes de implementarse. El organismo evitó anticipar cambios concretos, pero insistió en que la seguridad seguirá siendo el eje central del proceso.

“Cualquier posible ajuste, particularmente aquellos relacionados con la gestión de energía, requiere una cuidadosa simulación y un análisis detallado. La FIA continuará trabajando en estrecha y constructiva colaboración con todas las partes involucradas para garantizar el mejor resultado posible para el deporte, y la seguridad siempre seguirá siendo un elemento central de la misión de la FIA. En esta etapa, cualquier especulación sobre la naturaleza de posibles cambios sería prematura. Se comunicarán nuevas actualizaciones en su debido momento”.

La respuesta oficial llega en un contexto de creciente presión por parte de pilotos y equipos tras lo ocurrido en Suzuka. La revisión del reglamento 2026 ya está en marcha, con la seguridad como prioridad ante escenarios donde las diferencias de velocidad han demostrado ser un factor crítico.

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