El desgarrador mensaje de Malagón tras la lesión que lo aleja del Mundial 2026: “Ese sueño parece esfumarse”

El portero americanista comparte sus primeras impresiones públicas luego de su posible rotura en el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón se perdería el Mundial 2026 | Imago7

Luis Ángel Malagón, portero del América, se dijo “con el alma hecha pedazos” después de salir lesionado en la victoria del América sobre el Philadelphia Union en el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. Este miércoles por la madrugada, el guardameta de la selección mexicana compartió sus primeras impresiones públicas tras su posible rotura en el tendón de Aquiles.

“Hay momentos de la vida difíciles de entender. Sobre todo cuando te manejas en una línea recta y de buena fe, hoy con todo el dolor de mi corazón quiero agradecer a toda la gente, a mis compañeros por sus palabras y oraciones, sobre todo a mi familia por no abandonarme nunca”.

Malagón, uno de los candidatos ‘seguros’ en la lista de Javier ‘Vasco’ Aguirre para el Mundial 2026, reconoció que el sueño mundialista “parece esfumarse”: “Herido y triste, con el alma hecha pedazos. Tratando de entender la situación y preguntando ¿por qué? Ese sueño parece esfumarse pero sé que Dios algún día me dará la respuesta. Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así”.

El mensaje de Luis Ángel Malagón | Instagram: angel_malagonv

La lesión de Malagón se dio en el final de la primera parte, cuando intentó despejar un balón en su propia área. Antes de poder reventar el esférico, el cancerbero quedó tendido sobre la cancha, por lo que fue retirado en camilla al minuto 42.

Tras el compromiso, el América informó: “En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro arquero será sometido en Mexico a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad”.

Por su parte André Jardine, técnico americanista, declaró en conferencia de prensa: “Primero, lo de Mala. Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea rotura total, que sea parcial”.

Con el inicio del Mundial 2026 en puerta, la lesión de Malagón pone en duda su presencia. Será en las próximas horas que el conjunto azulcrema dé a conocer el parte médico oficial; sin embargo el mensaje del guardameta y las primeras imágenes indican que el panorama no es alentador.

