Motagua vs Lobos UPNFM en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

La jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras presenta un duelo interesante entre Motagua y Lobos UPNFM, dos equipos que llegan en buen momento y con aspiraciones importantes en la tabla. El Ciclón Azul buscará mantenerse firme en la cima del campeonato, mientras que los universitarios intentarán confirmar su gran recuperación en las últimas jornadas. A continuación te contamos dónde mirar el partido en vivo y todos los detalles de este enfrentamiento del fútbol hondureño.

Motagua tiene 19 puntos y es el líder del torneo, producto de cinco triunfos y cuatro empates. El equipo dirigido por Javier López está realizando una campaña muy sólida y se mantiene invicto en el campeonato. Sin embargo, hay un dato curioso en su rendimiento: le ha ido mejor como visitante que en casa, ya que en el Estadio Nacional suma tres empates consecutivos, una racha que buscará cortar en este compromiso para seguir firme en la cima.

Por su parte, Lobos UPNFM suma 13 puntos y se ubica en la tercera posición con tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. El conjunto dirigido por Salomón Nazar atraviesa su mejor momento del año, ya que tras un inicio complicado con seis partidos sin ganar, logró encadenar tres triunfos consecutivos en las últimas jornadas: 1-0 ante Platense, 2-0 frente a Génesis PN y 3-2 contra Juticalpa. Gracias a esa racha positiva, los universitarios se metieron en la pelea por los primeros lugares y buscarán seguir sumando ante el líder.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Motagua vs Lobos UPNFM de la jornada 11 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Motagua y Lobos UPNFM está programado para el miércoles 11 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el estadio Nacional. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Motagua vs Lobos UPNFM hoy

Ni Motagua ni Lobos UPNFM cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Javier López y Salomón Nazar utilizarán lo mejor que tengan disponible para este nuevo duelo del campeonato.

Motagua: Luis Ortiz; Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Clever Portillo; Denis Meléndez, Óscar Padilla Discua, Rodrigo Gómez; Jefryn Macías, Rodrigo De Olivera y Romario Da Silva. DT: Javier López.

Lobos UPNFM: Alex Guity; Jhonatan Onofre, Luis López, José García, Christopher Ardón; Miguel Castillo, Geremy Rodas, Jonathan Núñez, Leonardo Herrlein; Jairo Róchez y Kilmar Peña. DT: Salomón Nazar.

Antecedentes y últimos resultados del Motagua vs Lobos UPNFM en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Motagua y Lobos UPNFM:

27 de noviembre de 2025 | Lobos UPNFM 0-0 Motagua | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Motagua 3-3 Lobos UPNFM | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 7 de abril de 2025 | Lobos UPNFM 2-1 Motagua | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 6 de febrero de 2025 | Motagua 5-0 Lobos UPNFM | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 28 de septiembre de 2024 | Lobos UPNFM 0-2 Motagua | Torneo Apertura 2024

