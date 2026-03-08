Laurent Mekies cree que Verstappen sigue motivado, pese a sus críticas al reglamento de la Fórmula 1

Max Verstappen ha puesto en tela de juicio su futuro en la Fórmula 1 tras las modificaciones al reglamento de la máxima categoría del automovilismo

Laurent Mekies señala motivación de Verstappen | Reuters

Max Verstappen ha puesto en tela de juicio su futuro en la Fórmula 1 en más de una ocasión al hablar sobre las nuevas regulaciones que entraron en vigor este año en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, el director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, considera que el tetracampeón del mundo se mantiene motivado dentro del campeonato, incluso después de terminar en la sexta posición en la primera carrera de la temporada, disputada este fin de semana en el Gran Premio de Australia.

“Max aporta mucho porque se preocupa por el deporte. Piensa activamente en lo que se puede mejorar y, por supuesto, nosotros le escuchamos”, declaró el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

Laurent Mekies, optimista con el futuro de Red Bull

El nuevo reglamento implementado para la temporada 2026 introdujo cambios importantes en el chasis, las unidades de potencia y el uso de la energía eléctrica. Esta situación parece no agradarle del todo a ‘Mad Max’, ya que implica modificar las formas de conducción de los pilotos dentro de la categoría. Aunque el neerlandés nunca ha hablado directamente de un posible retiro, en su momento llegó a insinuar que estas transformaciones podrían acelerar una eventual salida del llamado Gran Circo.

“Estamos en conversaciones con los equipos, así como con la FIA y la Fórmula 1, para ver cuál es la mejor manera de seguir adelante. Este es, sin duda, uno de los circuitos más difíciles. Será interesante ver, después de China, cuánto diferencia supone correr en un circuito que consume menos energía. Y si hay mejoras posibles, sin duda encontraremos la manera de implementarlas como deporte“, ahondó Laurent Mekies acerca de lo que le espera al equipo.

Max Verstappen expresó antes, durante y después del Gran Premio de Australia sus críticas hacia el nuevo reglamento de la Fórmula 1. A pesar de las complicaciones, el piloto neerlandés logró remontar desde la vigésima posición tras un problema en la qualy hasta finalizar en el sexto lugar durante la carrera. Aunque el resultado no le otorgó los puntos esperados para un tetracampeón del mundo, el director de Red Bull Racing, Laurent Mekies, destacó que el trabajo en equipo será clave para afrontar lo que resta de la temporada.

“En lo que respecta a su colaboración con el equipo, no hay ninguna diferencia con respecto al año pasado. Sigue estando al tanto de cada detalle y sus comentarios son muy precisos. Es capaz de dejar de lado sus preferencias personales cuando se trata del rendimiento”, finalizó.

