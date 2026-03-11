Luciano Pons se desmorona en lágrimas por las amenazas a Aldaír Gutiérrez

El delantero envió un mensaje de reflexión para la gente y expuso el momento complicado que está pasando su compañero.

Luciano Pons celebra un gol. – Vizzor Image.

La reciente victoria de Atlético Bucaramanga sobre Deportivo Pereira sirve para que el Leopardo se mantenga peleando en los primeros lugares de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Sin embargo, está claro que no recupera el golpe que significó la eliminación en la fase preliminar de la Copa Sudamericana a manos de América de Cali hace unos días.

Lo más grave del asunto fueron las amenazas de las que se tuvo conocimiento en contra de Aldaír Gutiérrez tras haber sido expulsado en el Pascual Guerrero. La situación llevó a que el defensor no estuviera presente frente al Matecaña y tuviera que refugiarse en una zona apartada del Estadio Américo Montanini para preservar su seguridad. Al respecto, Luciano Pons habló hasta llegar al llanto.

“Siempre dije lo mismo. Soy el primero que, cuando las cosas no salen, se va dolido y el primer abrazo es el de mi esposa y mi hijo. El cariño de ellos siempre va a ser fundamental para mí, como para todos los jugadores con sus familias. Ellos ven cómo lloramos y sufrimos. Uno de afuera no lo nota y se piensa que los jugadores se van tranquilos a su casa si gana, pierde o empata. Muchas veces, no. Uno se queda triste porque quiere hacer las cosas bien”, inició.

El delantero envió un mensaje directo a la gente: “La gente, a veces, piensa que uno es robot y que tiene que hacer todo bien. Eso está mal y tienen que ponerse en el lugar de uno. (…) Somos los primeros que nos vamos dolidos, porque somos los que estamos adentro y a los primeros que insultan. La familia se lleva toda esa tristeza y el dolor. Las críticas duelen y muchas veces no saben que hay una familia detrás del jugador.”

Luciano Pons y Aldaír Gutiérrez, en un calentamiento. – Vizzor Image.

Sin embargo, fue recordar la situación de su compañero lo que más lo conmovió hasta llegar al llanto: “Lo digo por mí y también por Aldaír, que sufrió mucho estos días. Es muy triste que un jugador se vaya así, que no pueda estar en la tribuna y tenga que estar encerrado en un palco. Que hoy no pueda estar en la cancha es feo. La gente tiene que ponerse un poquito en el lugar nuestro. Somos gente humano que siempre quiere dar lo mejor y que Bucaramanga gane”.

La reflexión de Pons se dio en medio de la conversación con los medios de comunicación en la zona mixta al terminar el encuentro. En video, quedó registrado cómo el delantero se emocionó hablando de la situación de su compañero (ver a partir del 4:00):

Luciano Pons soltó en llanto.



El ariete argentino dejó ver su lado sensible luego de la victoria ante Pereira, y dos goles que recobran la confianza a título personal…Su entorno familiar, la situación de Aldair Gutiérrez y mucho más en esta entrevista al mejor estilo del Show… pic.twitter.com/13xaoWBQ6M — Tatiana Gutiérrez (@TatisGutierrezA) March 11, 2026

