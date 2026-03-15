Fórmula 1: ¿Quién ganó en el Gran Premio de China 2026?

Mercedes está teniendo un gran inicio de campaña, al ser el equipo más veloz en las primeras dos carreras

Kimi Antonelli brilla en el GP de China y obtiene su primera victoria | Reuters

El Gran Premio de China 2026 dejó grandes momentos, en el inicio de la temporada de la Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli logró la victoria en el circuito de Shanghái y sumó su primer triunfo en la categoría, resultado que permitió a Mercedes firmar un 1-2 con George Russell en la segunda posición.

El piloto italiano tomó el control de la carrera tras recuperar el liderato en los primeros giros. Antonelli se mantuvo al frente durante el resto de la competencia, mientras Russell defendió la segunda posición frente a los ataques de Ferrari. Lewis Hamilton terminó en la tercera posición y completó el podio. El británico sumó su primer resultado entre los tres primeros desde su llegada al Cavallino Rampante, en una carrera marcada por cambios en la estrategia de varios equipos.

GP de China: ¿Qué piloto ganó la carrera de la Fórmula 1 y con cuál escudería?

Andrea Kimi Antonelli fue el piloto que ganó el Gran Premio de China 2026 con Mercedes. El italiano cruzó la meta en el primer lugar tras mantener el liderato durante la mayor parte de la carrera en Shanghái. Con lo que la escudería se mantiene dominando la temporada en su inicio en este 2026.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el GP de China 2026?

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó la carrera en la posición 15 con el equipo Cadillac. La competencia en Shanghái estuvo marcada por incidentes en las primeras vueltas, lo que obligó al tapatío a reorganizar su estrategia durante el desarrollo del Gran Premio.

Durante el inicio de la carrera, Pérez protagonizó un contacto con Valtteri Bottas que fue revisado por los comisarios de la FIA. El mexicano continuó en pista y realizó su primera parada en boxes durante el periodo de Safety Car, provocado por el abandono de Lance Stroll.

Fórmula 1 2026: ¿Cuándo y dónde es la siguiente carrera?

Tras el Gran Premio de China, la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá una pausa en el calendario. La actividad regresará a finales de marzo con el Gran Premio de Japón, que se disputará en el circuito de Suzuka, el próximo sábado 28 de dicho mes.

La carrera en territorio japonés se correrá a las 23:00 horas, tiempo del centro de México. Suzuka será la tercera prueba del campeonato, en un calendario que continúa con su recorrido por Asia.

¿Dónde ver en vivo a Checo Pérez en la Fórmula 1 2026? Canales de Tv y streaming

La temporada 2026 de la Fórmula 1 presenta cambios en los derechos de transmisión en varios países. En México, las carreras se pueden seguir a través de Televisa en sus plataformas izzi y Sky+, además de F1 TV.

En otras regiones del continente, las transmisiones también están disponibles en diferentes plataformas. Centroamérica cuenta con ESPN, Disney+ y F1 TV, mientras que en Estados Unidos las competencias se transmiten por Apple TV. En países como Argentina y Colombia, las carreras pueden verse por ESPN, Disney+ y F1 TV.

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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