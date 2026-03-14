La Copa del Mundo hace escala en Monterrey y visita el Gigante de Acero

El Trophy Tour llegó al estadio de Rayados a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026, en el que Monterrey será sede de cuatro partidos

El Chino Silva visitó la Sultana del Norte | Especial

La Copa del Mundo continúa su recorrido por México rumbo al Mundial de 2026 y este fin de semana llegó a Monterrey, donde fue exhibida en el Gigante de Acero. A 89 días del inicio del torneo, el trofeo fue presentado ante autoridades y aficionados en uno de los estadios que formará parte de la histórica edición.

Durante la presentación también estuvo presente David Silva, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y una de las grandes figuras del fútbol europeo de la última década. El mediocampista, recordado por su trayectoria con el Manchester City, participó en el evento del levantó la copa ante los aficionados.

La escala del trofeo en la ciudad forma parte del Trophy Tour, una gira que busca acercar el símbolo más emblemático del fútbol mundial a los aficionados antes de que arranque la competición. El recorrido inició en Guadalajara y visitó León, Veracruz, Chihuahua y Querétaro. Posteriormente, pasará por Puebla, Mérida y la Ciudad de México.

“Decirle a todo el mundo que van a poder gozar con mucha tranquilidad y con toda la garantía de seguridad quienes desean acompañarnos al repechaje en 12 días y a la Copa del Mundo en 93 días”, dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La Copa del Mundo recibirá a miles de aficionados regiomontanos, ya que estará presente del 14 al 17 de marzo en el Gigante de Acero, escenario que recibirá tres partidos de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

Los asistentes al Trophy Tour 2026 podrán gozar de diferentes actividades, además de realizar un recorrido entre elementos históricos de la Copa del Mundo, como los balones de cada edición, los póster que distinguieron cada sede y los jersey que ha vestido la selección mexicana en sus diferentes participaciones.

El Mundial 2026 se celebrará por primera ocasión en tres naciones, siendo los encargados de ser sede: México, Estados Unidos y Canadá, el torneo arrancará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca con el duelo entre la selección mexicana y Sudáfrica. Con la llegada del trofeo a Monterrey, la cuenta regresiva hacia el inicio de la Copa del Mundo continúa avanzando en una de las sedes que tendrá un papel relevante dentro del calendario del torneo.

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