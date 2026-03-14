El árbitro se arrepiente: la expulsión de Luis Díaz que generó polémica

El árbitro Christian Dingert admitió que la expulsión del colombiano fue exagerada. En el Bayern Munich, Kompany y Kimmich defendieron al colombiano.

Luis Díaz con el Bayern Munich | INA FASSBENDER / AFP.

Partido completamente atípico para Luis Díaz en Alemania. El colombiano fue titular con el Bayern Munich y vivió una jornada llena de contrastes: primero estuvo involucrado en el gol en contra de su equipo, luego marcó el tanto del empate y finalmente terminó expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas.

El encuentro dejó una de las acciones más comentadas de la jornada, especialmente por la decisión arbitral que provocó la salida anticipada del atacante colombiano en el tramo final del compromiso.

La jugada que terminó en expulsión

La primera tarjeta amarilla para Díaz llegó en el minuto 74 luego de una fuerte entrada sobre un rival. Sin embargo, diez minutos después vio la segunda amonestación en una acción dentro del área rival.

El juez central interpretó que el colombiano había simulado una falta intentando engañar al cuerpo arbitral. Por esa razón decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla, lo que derivó en su expulsión automática y dejó al Bayern Munich con un jugador menos en el cierre del partido.

El árbitro reconoció que fue demasiado severo

Tras el encuentro, el árbitro del partido, Christian Dingert, habló con Sky Sports y sorprendió al reconocer que su decisión pudo haber sido excesiva.

“Durante el partido interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora”, manifestó el juez, admitiendo que su criterio en el momento pudo haber sido equivocado.

En el Bayern también cuestionaron la decisión

Dentro del club alemán también hubo inconformidad con la determinación arbitral. El director deportivo del equipo, Max Eberl, aseguró que incluso conversó con el árbitro tras el partido.

Según explicó el dirigente, el propio Dingert le habría reconocido que la segunda tarjeta amarilla para el colombiano no debió mostrarse, lo que alimentó aún más la polémica alrededor de la jugada.

El entrenador del Bayern Munich, Vincent Kompany, también expresó su desacuerdo con la expulsión del atacante colombiano. “La roja de Lucho no la entiendo. Estoy orgulloso del equipo, pero descontento con algunas decisiones”, afirmó el técnico tras el encuentro.

Por su parte, su compañero Joshua Kimmich salió en defensa de Díaz y aseguró que la acción no justificaba una amonestación. El mediocampista señaló que hubo contacto con el pie del rival y destacó que el colombiano se levantó de inmediato, dejando claro que ni siquiera estaba reclamando penalti.

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