GP de Canadá 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

Tras el caos en Miami y el dominio de Antonelli, la F1 reanuda el calendario con Canadá, quinta fecha del año y nuevo reto para Checo

La Fórmula 1 regresa a Montreal | Reuters

El Gran Premio de Miami 2026 dejó una carrera marcada por incidentes, estrategia y cambios constantes en el liderato. Sergio Pérez partió desde la posición 20 y avanzó posiciones en distintos momentos y cerró en el lugar 16 para continuar con el proceso de evolución y desarrollo del nuevo proyecto de Cadillac

En la punta, Kimi Antonelli consolidó su dominio en la temporada al conseguir su tercera victoria consecutiva, después de China y Japón. El piloto de Mercedes lidera el campeonato con 100 puntos, en un arranque que ha marcado diferencias claras frente a sus rivales directos.

Con ese escenario, la temporada 2026 de Fórmula 1 entra en una fase clave del calendario. Tras la pausa previa a Miami y el reinicio del campeonato, el siguiente compromiso llevará a la parrilla a un circuito histórico, donde las condiciones y el formato volverán a exigir precisión estratégica.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La siguiente parada del campeonato será el Gran Premio de Canadá 2026, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Circuito Gilles Villeneuve, en Montreal. Será la quinta carrera del calendario y la segunda consecutiva tras el reinicio en Miami.

La temporada llega a Canadá con el adolescente italiano como líder sólido del campeonato, mientras Pérez buscará sus primeros puntos con la escudería estadounidense. El mexicano mostró capacidad de remontada en Miami, aunque no fue suficiente para pelear por puntos, en un contexto donde el desarrollo del monoplaza sigue siendo determinante.

Horarios del Gran Premio de Canadá 2026

El fin de semana en Canadá contará con formato sprint, el tercero de la temporada tras China y Miami, y el segundo consecutivo. Este formato modifica la estructura habitual al reducir las sesiones de práctica y añadir una carrera corta que influye directamente en la parrilla del domingo.

22 de mayo Práctica Libre 1 | 10:30-11:30 MEX Sprint Qualy | 14:30-15:14 MEX

23 de mayo Sprint Race | 10:00-11:00 MEX Clasificación | 14:00-15:00 MEX

24 de mayo Carrera | 14:00 MEX



Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

El calendario 2026 de la Fórmula 1 quedó ajustado a 22 carreras tras la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita. Canadá aparece como la quinta cita del año, después de una pausa prolongada tras Japón y el reinicio competitivo en Miami, que reactivó la lucha por el campeonato.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghái

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Cancelado

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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