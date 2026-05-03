Hábitos que cuidan la salud de mamá durante todo el año; la guía completa

¿No sabes por dónde empezar? Que sea por algo sencillo como, dormir mejor, tomar más agua, salir a caminar, respirar con calma… ser tu prioridad

¿Cómo empezar a cuidarse? La mejor guía para mamá | Claro Sports

Mayo suele sentirse distinto en muchos hogares mexicanos. Es el mes de mamá porque en México el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo, una fecha que llena la agenda de flores, comidas familiares, mensajes, abrazos y agradecimientos. Pero también es un buen momento para hablar de algo que no debería recordarse solo una vez al año: la salud física, mental y emocional de las mamás.

Muchas madres viven entre pendientes, trabajo, casa, crianza, escuela, compras, citas médicas, comidas, responsabilidades familiares y una carga mental que pocas veces se ve, pero que pesa todos los días. En medio de todo eso, es común que mamá quede al final de la lista. Primero están los hijos, después la pareja, la casa, el trabajo, los demás compromisos y, cuando sobra tiempo, aparece ella. El problema es que casi nunca sobra tiempo.

Cuando una mamá cuida su cuerpo, su mente y sus emociones, también fortalece su energía para enfrentar la rutina diaria. El autocuidado ayuda a tener más equilibrio, mejora el ánimo, reduce el estrés y permite vivir con mayor claridad. Es una forma de escucharse, atenderse y reconocer que su salud también importa.

Por eso, cuidar de mamá no puede entenderse como un lujo, un premio ocasional o una actividad que solo se hace cuando ya hay cansancio extremo. El autocuidado es una necesidad. No se trata de desaparecer un fin de semana en un spa ni de hacer rutinas imposibles; se trata de construir hábitos pequeños, realistas y constantes que ayuden a sostener su bienestar durante todo el año.

El descanso, la alimentación, el movimiento, la hidratación, la salud mental, los momentos de silencio, la posibilidad de pedir ayuda y hasta ordenar un espacio personal pueden convertirse en herramientas importantes para que mamá se sienta con más energía, más calma y más claridad.

Hablar de autocuidado también implica reconocer que cada mamá vive una realidad distinta. Algunas trabajan fuera de casa, otras dentro del hogar, otras hacen ambas cosas. Algunas tienen bebés, otras adolescentes, otras hijos adultos o también cuidan a sus propios padres. Por eso, no hay una sola receta. Lo importante es que cada mujer pueda encontrar actividades que le den bienestar, que sean posibles en su rutina y que pueda sostener con el paso del tiempo.

¿Qué rutinas y ejercicios ayudan a cuidar la salud física y mental de mamá? Guía completa

Las rutinas de autocuidado no necesitan ser largas para funcionar. Una mamá puede empezar con actividades simples que se adapten a su día, como levantarse unos minutos antes para tomar algo con calma, hacer respiraciones profundas, escribir en una libreta o caminar después de dejar a los hijos en la escuela. La clave está en que sean acciones realistas y sostenibles. Para cuidar la salud física, algunos hábitos básicos pueden marcar diferencia:

Dormir entre siete y nueve horas cuando sea posible.

Tomar agua al iniciar el día y mantenerse hidratada.

Hacer al menos 15 minutos de movimiento diario.

Practicar estiramientos o yoga durante 10 minutos.

Desayunar alimentos con proteína y fibra.

Mantener una rutina sencilla de cuidado de la piel.

Salir al aire libre al menos unos minutos al día.

La salud mental también necesita atención diaria. Para ello, mamá puede apoyarse en prácticas sencillas que ayuden a ordenar pensamientos, reducir el estrés y conectar con sus emociones:

Meditar o respirar profundo entre 10 y 15 minutos.

Escribir en un diario cada uno o dos días.

Hacer una lista de gratitud.

Usar afirmaciones positivas.

Cambiar el uso nocturno del celular por lectura o descanso.

Escuchar música tranquila.

Dedicar tiempo a un pasatiempo o actividad creativa.

También ayuda mantener un entorno más ligero. Ordenar un espacio, elegir las tres tareas más importantes del día, apagar notificaciones innecesarias, dejar de seguir cuentas que generen presión o eliminar correos que distraen puede hacer que la rutina se sienta menos pesada. A veces, cuidar la mente también empieza por reducir el ruido alrededor.

¿Qué es y cuáles son los beneficios del autocuidado si eres mamá?

El autocuidado es el conjunto de acciones que una persona realiza de forma consciente para mantener y mejorar su bienestar físico, emocional, mental y social. En el caso de mamá, no debe verse como un lujo, sino como una necesidad para vivir con más equilibrio entre todas sus responsabilidades. Entre sus principales beneficios están:

Ayuda a manejar mejor el estrés.

Mejora el estado de ánimo.

Aumenta la energía durante el día.

Fortalece la paciencia y la claridad mental.

Ayuda a prevenir el agotamiento.

Permite reconocer límites personales.

Mejora la relación con una misma.

Enseña a los hijos la importancia de cuidar la salud.

El autocuidado también puede incluir pedir ayuda y delegar tareas. Mamá no tiene que hacerlo todo sola. Compartir responsabilidades con la pareja, la familia o personas de confianza permite que tenga espacios reales para descansar, moverse, comer con calma, atender su salud o simplemente hacer algo que disfrute.

Una buena herramienta es crear un kit de autocuidado. Puede ser una caja, bolsa o canasta con objetos que le den calma o alegría, como una libreta, un libro, una vela, aceites esenciales, una manta suave, calcetas cómodas, antifaz para dormir, audífonos, productos para baño, una mascarilla, un tapete de yoga, snacks saludables o una playlist. Lo ideal es mantenerlo en un lugar visible y actualizarlo según sus necesidades.

Consejos para tener un fin de semana perfecto y cuidar la salud

Un fin de semana de autocuidado puede ser una gran forma de recargar energía. No tiene que ser un viaje ni un plan costoso; puede hacerse en casa, con actividades sencillas y con apoyo de la familia para que mamá tenga un espacio real para descansar, pensar en ella y disfrutar sin prisas.

Una idea para iniciar el viernes por la noche es hacer una pausa digital. Apagar notificaciones, dejar el celular por un rato, tomar un baño relajante y escribir en un diario puede ayudar a cerrar la semana con más calma. También puede anotar qué agradece, qué necesita soltar y qué espera del fin de semana. El sábado puede organizarse con actividades que nutran cuerpo y mente:

Hacer yoga o estiramientos por la mañana.

Preparar un desayuno nutritivo.

Escribir tres cosas por las que se siente agradecida.

Escuchar un podcast o leer algo inspirador.

Dedicar tiempo a una actividad creativa.

Salir a caminar o pasar tiempo en la naturaleza.

Hacer una rutina de spa en casa por la noche.

El domingo puede servir para reconectar y preparar la semana sin presión. Algunas ideas son hacer una sesión breve de respiración, crear un tablero de metas, comer con una amiga, visitar un mercado o exposición, ordenar un espacio pequeño, planear las comidas básicas y dormir temprano. Cerrar el fin de semana con calma ayuda a comenzar la semana con más energía y mejor ánimo.

Cuidar la salud de mamá durante todo el año es una forma de reconocer todo lo que hace, pero también todo lo que necesita. El autocuidado puede ser pequeño o grande, diario u ocasional, individual o compartido, pero siempre debe tener un lugar en su vida. Porque cuando mamá se cuida, también se fortalece para vivir mejor cada día.

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