¡Mensaje para Néstor Lorenzo! doblete del ‘Cucho’ Hernández ante Real Oviedo en LaLiga

El delantero le demuestra al técnico argentino que tiene con qué pelear un puesto en la cita orbital, a 39 días del pitazo inicial.

Así fue el festejo de gol del Cucho. | Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Si hay un jugador que está a la incógnita de si será o no convocado para el Mundial por parte de la Selección Colombia, es Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández, el artillero con pasado en el fútbol de Inglaterra, Estados Unidos y otros países no es del todo ‘fijo’ para la disputa de la cita orbital con la ‘Tricolor’.

Pues bien, el artillero al servicio del Real Betis se reportó este domingo 3 de mayo con doblete en lo que fue la goleada del cuadro ‘Verdiblanco’ ante el Real Oviedo, en el marco de la jornada 34 de LaLiga. Compromiso que se disputó en La Cartuja y que vio una excelsa actuación del goleador ‘cafetero’.

Abrió el marcador

‘Cucho’ Hernández abrió el marcador en la contienda. El mismo delantero sudamericano generó la jugada desde el borde del área, se la pasó a Pablo Fornals, el mediocampista español intentó el remate, pero se le desvió, para fortuna del cuadro local la esférica le quedó servida a Juan Camilo, quien no desaprovechó para definir de primera intensión y al palo cambiado al 22′.

Doblete y figura

Abde Ezzalzouli aumentó la ventaja para el Real Betis al 45′. Pero el ‘Cucho’ Hernández no se iba a quedar solamente con un gol, ya que se iba a adjudicar un doblete en casa y ante su afición. El brasilero Antony inició una jugada por banda derecha, la envió al punto penal, allí apareció el número 10 para controlarla, mandó otro centro al área y el colombiano con el borde externo definió de primera intensión para el 3-0 contundente al 58′.

Gracias a los goles del ‘Cucho’ Hernández, el Real Betis ahora se encuentra en la quinta posición de la tabla de posiciones de LaLiga, está manteniendo el cupo directo a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026/27. Mientras tanto el Real Oviedo sigue definiendo su descenso para la próxima campaña, es último con solo 28 unidades.

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