Betis vs Real Oviedo en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 34

Betis recibe al Oviedo en la jornada 34 con la Champions y la permanencia en juego en el Benito Villamarín

Betis vs Real Oviedo, en vivo online | Claro Sports

El Real Oviedo visita al Betis en un duelo clave para sus aspiraciones de permanencia en LaLiga. El equipo dirigido por Guillermo Almada llega al Benito Villamarín en buen estado de forma, con dos victorias en sus últimos cuatro partidos, y necesita sumar para salir del fondo de la tabla, donde actualmente se encuentra a ocho puntos de la zona de salvación en la recta final del torneo.

Enfrente tendrá a un rival de máxima exigencia. El Betis de Álvaro Fidalgo también llega obligado a ganar para sostener su objetivo de clasificar a la Champions League. España lidera la carrera por un boleto extra a la máxima competición europea, por lo que la quinta posición, que actualmente ocupan los verdiblancos, otorgaría acceso directo. Sin embargo, el Celta de Vigo acecha a solo tres puntos tras ganar en esta jornada, por lo que el Betis busca mantener distancia en el cierre del campeonato.

¿A qué hora inicia el Betis vs Real Oviedo hoy 3 de mayo de 2026?

El encuentro entre Real Betis y Real Oviedo se jugará este domingo 3 de mayo en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla. El silbatazo inicial está programado para las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en un partido determinante para ambos equipos, con los verdiblancos peleando puestos de Champions y los carbayones buscando la permanencia.

Alineaciones del Betis vs Real Oviedo para la jornada 34, al momento

Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Pablo Fornals, Sofyan Amrabat; Antony, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández.

Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Pablo Fornals, Sofyan Amrabat; Antony, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cucho Hernández. Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi López; Thiago Fernández, Santiago Colombatto, Nicolás Fonseca, Ilyas Chaira; Federico Viñas, Alberto Reina.

¿Dónde ver el Betis vs Real Oviedo en vivo? Canales de TV y streaming online

Si no quieres perderte este partido de LaLiga, podrás verlo a través de la señal de Sky Sports. Además, en Claro Sports tendremos el minuto a minuto con estadísticas en vivo y actualizaciones en tiempo real para seguir el encuentro.

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