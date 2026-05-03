¿Qué ver hoy en HBO, Netflix, Prime y Disney?: todos los estrenos de películas y series de mayo

Las plataformas preparan estrenos de series, películas, documentales y nuevas temporadas durante el mes de mayo

Los estrenos de HBO, Netflix, Prime y Disney en mayo. | HBO, Netflix y Disney+

HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney+ renuevan sus catálogos en mayo con estrenos para armar maratón en casa. Mayo llega con una nueva cartelera para quienes buscan series, películas, documentales y nuevas temporadas en streaming. HBO Max, Netflix, Prime Video y Disney+ tendrán estrenos durante todo el mes, con opciones para público juvenil, adolescente y adulto, desde dramas y crimen real hasta animación, acción, comedia y franquicias de Marvel o Star Wars.

La oferta del mes incluye títulos como Cumbres Borrascosas, Margarita 2, Los peores ex del mundo, Mi querida señorita, It’s Not Like That, Spider-Noir, Star Wars: Maul – Shadow Lord e Impuros. También habrá regresos, finales de temporada y documentales que amplían el calendario de cada plataforma.

¿Qué ver en HBO?: Cumbres Borrascosas, Esclavos de la Fe y Margarita 2 llegan en mayo

HBO Max abre mayo con Cumbres Borrascosas, disponible desde el 1 de mayo. La película adapta la novela de Emily Brontë, con Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, bajo la dirección de Emerald Fennell. En el mismo mes llega Margarita, temporada 2, el 4 de mayo, con una nueva etapa para la historia creada por Cris Morena.

La plataforma también suma la docuserie Esclavos de la Fe – Heraldos del Evangelio, programada para el 21 de mayo, centrada en denuncias alrededor de ese grupo católico reconocido por el Vaticano. Entre otros estrenos aparecen Canción del Samurái el 9 de mayo, Un show más: Las cintas perdidas el 11 de mayo, Terrifier 3: Payaso siniestro el 15 de mayo y Rick and Morty, temporada 9, el 25 de mayo.

Estrenos en Netflix en mayo 2026: Los peores ex del mundo, Mi querida señorita y más

Netflix tendrá actividad desde el 1 de mayo con películas como Mi querida señorita, El yerno e Intercambiados. En series, el calendario marca el estreno de Gloria el 1 de mayo, seguido por El peor ex imaginable, temporada 2, el 6 de mayo, docuserie de crimen real que aborda historias de abuso, engaño y supervivencia en relaciones extremas.

El mes también incluye El caso Hartung, temporada 2, y Leyendas el 7 de mayo; Devil May Cry, temporada 2, el 12; Gallitos, temporada 2, el 13; Némesis el 14; Berlín y la dama del armiño y Los SUPERfrikis el 15; The Boroughs: Jubilación rebelde el 21; Temporada de celo el 22; Asesinato para principiantes, temporada 2, el 27; Hit viral y Las cuatro estaciones, temporada 2, el 28; además de los documentales Brasil 70: La saga del tricampeonato y Rafa el 29 de mayo.

¿Qué ver en Prime? estreno de It’s Not Like That y Spider-Noir

Prime Video tendrá una agenda con series y películas durante mayo. En series, el calendario incluye Citadel, temporada 2, el 6 de mayo; Buenos presagios, temporada 3, y Kiss Me el 13; It’s Not Like That el 15; y Spider-Noir el 27 de mayo, una producción con Nicolas Cage dentro del universo del personaje de Marvel.

En películas, Prime Video suma Rondallas el 1 de mayo, La larga marcha el 2, Marty Supreme y No es país para solteros el 8, Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra encubierta el 20 y Aída y vuelta el 22 de mayo. La plataforma concentra sus lanzamientos en varios géneros, por lo que el catálogo de mayo mezcla acción, comedia, drama y franquicias conocidas.

Disney Plus y Hulu: Star Wars: Maul Shadow Lord e Impuros se estrenan en mayo

Disney+ y Hulu arrancan mayo con títulos como Impuros, temporada 6, disponible desde el 1 de mayo. La serie brasileña tendrá todos sus episodios en la plataforma y mantiene como protagonistas a Raphael Logam y Rui Ricardo Díaz, con una trama marcada por la guerra entre Evandro y Morello en Río de Janeiro.

En el calendario también aparece Star Wars: Maul – Shadow Lord, con final de temporada el 4 de mayo; Daredevil: Born Again, temporada 2, con capítulo final el 6 de mayo; Tucci en Italia, temporada 2, el 12; Marvel Television presenta The Punisher: One Last Kill el 13; Rivales, temporada 2, el 15; nuevos cortos de Bluey el 20; el episodio 800 de Los Simpson y Colegio Abbott, temporada 5, el 27; y Deli Boys, temporada 2, el 28 de mayo.

Con estos estrenos, mayo se perfila como un mes con opciones para públicos distintos: quienes buscan crimen real pueden ir por Netflix; quienes prefieren drama, cine y documentales tienen alternativas en HBO Max; Prime Video apuesta por series y películas con nombres conocidos; y Disney+ junto con Hulu concentra finales, franquicias y temporadas nuevas. La disponibilidad puede variar por país, por lo que conviene revisar cada aplicación antes de armar el maratón.

TE PUEDE INTERESAR: