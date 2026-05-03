Gran Premio de Miami F1 2026, en directo: Checo Pérez gana tres posiciones en el arranque
La posibilidad de tormentas eléctricas adelanta la cita en Miami. Sigue todos los detalles de la carrera en vivo
¡Arranca el GP de Miami 2026! Leclerc es líder; Checo gana lugares
¡INICIA EL GRAN PREMIO DE MIAMI 2026! Se encienden los motores y Charles Leclerc aprovecha para ponerse como líder en la salida. El piloto de Ferrari gana un par de lugares al superar a Max Verstappen y Kimi Antonelli, que sufren en la arrancada. Leclerc es seguido por Kimi, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell.
Avance importante el de Colapinto, que se coloca séptimo, mientras que Max Verstappen sufre con el trompo y cae hasta el noveno sitio; Checo Pérez gana lugares y es por ahora 17°.
Vuelta de formación en Miami
Conteo regresivo en Miami. Se realiza la vuelta de formación, con Kimi Antonelli como líder del pelotón al arrancar en el Autódromo Internacional de Miami. Los pilotos comienzan a calentar los neumáticos.
Día especial para Valtteri Bottas, coequipero de Checo Pérez y quien arrancará el 250° Gran Premio en su carrera. Veremos si el piloto de Cadillac logra firmar su mejor actuación de la temporada, superando su 13 posición de China. Bottas largará desde el puesto 19, uno por delante de Checo.
¡Suena el Himno de los Estados Unidos!
Nos acercamos al inicio del Gran Premio de Miami F1 2026. Es momento de escuchar el Himno de los Estados Unidos, interpretado por la joven Alexandria Arango. ¡Todo listo para que se enciendan los motores en el Autódromo Internacional de Miami, en Miami Gardens, Florida.
Messi y Colapinto, juntos en el GP Miami 2026
La foto que estábamos esperando. Lionel Messi junto a Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Miami 2026. Veremos si Leo funciona como amuleto de la buena suerte para el elemento de Alpine, que llega con un punto en el Campeonato de Pilotos. El sudamericano sumó su unidad en China, en la segunda cita de la temporada.
¿Tormenta eléctrica en el Gran Premio de Miami?
Toda la atención puesta en el cielo de Miami. Por ahora se indica un clima nublado, con 26 grados centígrados, con humedad al 81 por ciento. Las previsiones también señalan tormenta eléctrica cerca de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) y hasta el cierre del día.
Lionel Messi, presente en el GP Miami
¡Desde temprano llegaron las figuras al GP Miami! Lionel Messi, futbolista argentino del Inter Miami, aparece junto a su familia para ser testigo de la historia esta tarde. El 10 visita a George Russell y Kimi Antonelli en el box de Mercedes. Además, protagonizó un imperdible encuentro con su compatriota, Franco Colapinto.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Miami 2026 hoy 3 de mayo y quién tiene la Pole?
El Gran Premio de Miami 2026 adelantó su horario por amenaza de tormenta. Originalmente la cita comenzaría a las 14:00 horas (tiempo del centro de México); sin embargo el pronóstico climatológico obligó a anticipar la cita, quedando el inicio a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).
La pole es para Kimi Antonelli, quien aseguró su tercera pole position de la temporada tras lo ocurrido en la qualy. El italiano de Mercedes rompió la barrera del 1:28 en la Q3 y se colocó en el puesto de privilegio con su 1:27.798.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Miami?
Debido al formato sprint, el GP de Miami 2026 solo contó con una sesión de práctica libre, la cual terminó en manos de Charles Leclerc de Ferrari. El mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez cerró en la posición 18 a +2.737, con 25 vueltas completadas.
Resultados Libres 1 – GP de Miami
Charles Leclerc – 1:29.310 – 41 vueltas
Max Verstappen – +0.297 – 40 vueltas
Oscar Piastri – +0.448 – 35 vueltas
Lewis Hamilton – +0.467 – 35 vueltas
Kimi Antonelli – +0.769 – 24 vueltas
En cuanto a la carrera sprint, McLaren hizo el 1-2 con Lando Norris y Oscar Piastri. El británico había ganado la qualy sprint y reafirmó su primer puesto llevándose los ocho puntos de la carrera sprint.
Para cerrar la actividad previa al GP dominical, Kimi Antonelli aseguró su tercera pole position de la temporada en la qualy. El italiano superó a Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes completan el top 3 en la parrilla de salida.
Parrilla de salida para el GP de Miami 2026
Kimi Antonelli | Mercedes
Max Verstappen | Red Bull
Charles Leclerc | Ferrari
Lando Norris | McLaren
George Russell | Mercedes
Lewis Hamilton | Ferrari
Oscar Piastri | Mercedes
Franco Colapinto | Alpine
Isack Hadjar | Red Bull
Pierre Gasly | Alpine
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Miami F1 2026? Transmisión TV y online
El Gran Premio de Miami F1 2026 se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV. Además la transmisión estará disponible para Centroamérica, Estados Unidos, Argentina y Colombia mediante los siguientes canales:
México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV
Estados Unidos | Apple TV
Argentina | ESPN y F1 TV
Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV