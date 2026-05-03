Gran Premio de Miami F1 2026, en directo: Checo Pérez gana tres posiciones en el arranque

¡Arranca el GP de Miami 2026! Leclerc es líder; Checo gana lugares

¡INICIA EL GRAN PREMIO DE MIAMI 2026! Se encienden los motores y Charles Leclerc aprovecha para ponerse como líder en la salida. El piloto de Ferrari gana un par de lugares al superar a Max Verstappen y Kimi Antonelli, que sufren en la arrancada. Leclerc es seguido por Kimi, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell.

Avance importante el de Colapinto, que se coloca séptimo, mientras que Max Verstappen sufre con el trompo y cae hasta el noveno sitio; Checo Pérez gana lugares y es por ahora 17°.