Otmar Szafnauer asegura que Verstappen hubiera sido campeón en 2025 si Red Bull mantenía a Checo Pérez

Szafnauer analizó la carrera del piloto mexicano, su rivalidad con Esteban Ocon en Force India y Racing Bulls, y por qué Red Bull perdió el título en 2025

Checo y Szafnauer coincidieron en Force India y Racing Point | Reuters

El exdirectivo de Force India, Racing Point y Aston Martin, Otmar Szafnauer desglosó los momentos clave de su carrera vinculados directamente con Sergio Pérez, desde la histórica victoria en Sakhir hasta su salida de Red Bull que, en su opinión, definió el campeonato mundial de 2025 a favor de McLaren.

En una conversación con el podcast High Performace Racing, Szafnauer recordó los momentos en los que coincidió con Pérez dentro de la parrilla, su dupla con Nico Hülkenberg, la rivalidad con Esteban Ocon, su primera victoria en Sakhir 2020 y su etapa como piloto de Red Bull Racing, donde fue fundamental para la conquista de dos campeonatos de constructores.

Manejo de la rivalidad con Esteban Ocon

La férrea rivalidad entre Sergio Pérez y Esteban Ocon en Force India y Racing Point obligó a Szafnauer a intervenir de manera directa como director de equipo. Ambos pilotos coincidían regularmente en posiciones de parrilla, lo que incrementaba el riesgo de contacto y pérdida de puntos en un equipo que dependía de cada resultado para sostener su posición en el campeonato.

El directivo explicó que a lo largo de su carrera, su aproximación con los pilotos antes de la largada era motivacional y breve. Sin embargo, los constantes incidentes entre el tapatío y el francés lo llevaron a modificar completamente su discurso para evitar choques internos.

“Les daba la mano, pulgar arriba, ‘puedes hacerlo’. Excepto cuando eran Esteban y Sergio. Ahí les decía ‘si chocas con él te voy a partir la cara porque soy mucho más grande que tú’. Clasificaban uno al lado del otro y en ese momento, si rompías el sello de la caja de cambios, recibías cinco posiciones de penalización. Entonces les dijimos ‘si esto vuelve a pasar, voy a cortar el sello. No tuvimos que hacerlo. Solo fue la amenaza. Y funcionó”.

Red Bull, Verstappen y el campeonato de 2025

Szafnauer también compartió su análisis de la temporada 2025, donde Max Verstappen perdió el título por un margen de dos puntos frente a Lando Norris. El exdirectivo aseguró que la presencia de Checo Pérez en el equipo hubiera inclinado la balanza a favor de los austriacos.

El estadounidense señaló que el rendimiento individual de Verstappen fue suficiente para competir por el campeonato incluso sin el mejor coche, pero que la falta de apoyo directo en pista terminó definiendo el campeonato del equipo papaya.

“Probablemente no tenían el mejor coche y aun así casi lo ganan. Y ya lo he dicho antes, si hubieran mantenido a Sergio, lo habría ganado. Lo perdió contra Lando por dos puntos. Todo lo que necesitaban era a Sergio colocándose entre una victoria de Max y Lando un par de veces… Sergio es un muy buen piloto. En sus primeros años ahí, cuando el equipo lo respaldaba, era eléctrico. En su primer año, cuando Max ganó, era el Ministro de Defensa”.

“Si tienes una vez Max primero y Sergio segundo, Max gana el campeonato. ¿Cuántas carreras ganó? ¿7-8? Una locura. De esas 7-8 que ganó Max, solo necesitabas un 1-2 una vez… Solo necesitabas que pasara una vez, en una pista que le guste a Checo”.

La victoria de Checo en Bahréin

La victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Sakhir 2020 representó uno de los puntos más altos en la historia de Racing Point, Szafnauer recordó la épica hazaña del mexicano, que remontó desde la última posición, y la celebración posterior en un restaurante de Bahréin.

“Cuando Sergio y Leclerc se tocaron en Bahréin y Sergio estaba último y terminó ganando la carrera, su equipo de ingenieros, el ingeniero jefe, el ingeniero de neumáticos, todos salimos, y por casualidad, a un restaurante mexicano en Bahréin y nos quedamos hasta que salió el sol. Fue increíble. Era un restaurante mexicano muy bueno,Comida auténtica, chefs de México. Nos quedamos hasta el amanecer porque ganamos esa carrera”.

La dupla con Nico Hülkenberg y el modelo competitivo

Antes de la etapa con Ocon, Szafnauer consolidó una de las alineaciones más equilibradas de la zona media con Pérez y Nico Hülkenberg. El enfoque estaba en combinar velocidad a una vuelta con capacidad estratégica en carrera, lo que permitió al equipo competir de manera constante por posiciones dentro del top 4 del campeonato.

El directivo subraya que esa decisión no fue circunstancial, sino parte de una planificación orientada a maximizar el rendimiento colectivo sin necesidad de contar con el presupuesto de las escuderías líderes: “Yo quería tener a Hülkenberg y a Sergio juntos, y lo logramos en un momento. Tuvimos buenas alineaciones para un equipo de media tabla alta, éramos un equipo top 4”.

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