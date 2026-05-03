Sebastián Montoya remonta once puestos y suma puntos en Miami

Después de lo que fue esta jornada, la competición volverá al ruedo después de 3 semanas.

Sebastián Montoya / Prema Racing.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, finalizó noveno en la segunda fecha del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA, disputada este fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami. Con este resultado, sumó dos puntos y se ubica en el decimosexto lugar en la clasificación general, con cuatro unidades.

El trazado de 5.412 kilómetros fue el escenario del regreso a la actividad del principal campeonato soporte de la Fórmula 1, tras un parón de dos meses, marcando la reactivación de la temporada 2026 para pilotos y equipos.

En la carrera sprint del sábado, Montoya, al volante del auto #11 del equipo Prema Racing, terminó en la decimosexta posición. El domingo, en la prueba principal a 32 vueltas, logró una sólida remontada para ingresar al top 10 y cerrar noveno, avanzando once posiciones y asegurando puntos.

“De nuevo sumamos dos puntos, como ocurrió en Australia. No estamos contentos, pero estamos en la ruta correcta. Hoy nos metimos al top-10 en la carrera feature con mucho esfuerzo. Tenemos que seguir por esa línea y seguir mejorando en la próxima fechas”, destacó el colombiano.

En la carrera sprint, dentro del grupo de pilotos latinoamericanos apoyados por Claro, destacó el paraguayo Joshua Dürksen, quien finalizó quinto. El mexicano Noel León fue noveno, el brasileño Rafael Câmara terminó décimo, mientras que Emerson Fittipaldi Jr. y Rafael Villagómez abandonaron. En esa misma prueba, Nikola Tsolov consiguió su segunda victoria de la temporada, por delante de Laurens van Hoepen y Alexander Dunne.

En la competencia del domingo, Câmara subió al podio con un tercer puesto; León fue cuarto; Dürksen terminó décimo; Emerson Fittipaldi Jr. ocupó la duodécima posición y Villagómez no logró completar la carrera. El italiano Gabriele Minì se quedó con la victoria, seguido de Dino Beganovic.

Tras la fecha de Miami, Nikola Tsolov lidera la clasificación del campeonato. Gabriele Minì asciende al segundo lugar, con 35 puntos frente a los 34 de Rafael Câmara, quien es tercero. En el campeonato por equipos, Campos Racing encabeza la tabla con 56 puntos, seguido de Invicta Racing (50) y MP Motorsport (46). Prema Racing, estructura de Sebastián Montoya, ocupa la novena posición con 10 unidades.

El campeonato regresará a la acción dentro de tres semanas, del 22 al 24 de mayo, con la tercera fecha del calendario en el Circuito Gilles-Villeneuve de Montreal.

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