Gran Premio de Bélgica 2026 F1 en directo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 llega a Spa-Francorchamps para la décima fecha de 2026. Revisa horarios y canales para ver en México a Checo Pérez con Cadillac

Gran Premio de Bélgica, en vivo online | Claro Sports

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con uno de los fines de semana más exigentes del calendario. El Circuito de Spa-Francorchamps recibirá el Gran Premio de Bélgica del viernes 17 al domingo 19 de julio, con Checo Pérez al volante del Cadillac en busca de sus primeros puntos del campeonato.

La décima ronda del año se disputará bajo el formato tradicional, por lo que habrá tres sesiones de prácticas libres, clasificación y carrera. El trazado de 7.004 kilómetros volverá a poner a prueba las nuevas unidades de potencia y la aerodinámica activa de los monoplazas de 2026, especialmente en las largas zonas de aceleración de Spa y ante las condiciones cambiantes que suelen presentarse en las Ardenas.

Checo Pérez llega a Bélgica después de finalizar en la posición 15 del Gran Premio de Gran Bretaña. El mexicano arrancó desde el vigésimo lugar en Silverstone y logró recuperar cinco posiciones durante la carrera, aunque Cadillac todavía no ha sumado puntos en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Bélgica 2026 de la Fórmula 1?

La actividad del Gran Premio de Bélgica comenzará el viernes 17 de julio con las primeras dos sesiones de entrenamientos. La Práctica Libre 1 arrancará a las 05:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que la segunda sesión se realizará a partir de las 09:00 horas.

El sábado 18 de julio se disputará la tercera y última práctica antes de la clasificación. Los pilotos tendrán una hora adicional de trabajo desde las 04:30 horas para completar los ajustes de sus monoplazas antes de definir la parrilla de salida en Spa-Francorchamps. Durante la FP1, Aston Martin tendrá una modificación en su alineación. Jak Crawford ocupará el monoplaza de Fernando Alonso para cumplir con una de las sesiones destinadas a pilotos debutantes establecidas por la FIA.

Práctica Libre 1: Viernes 17 de julio, de 05:30 a 06:30 horas.

Viernes 17 de julio, de 05:30 a 06:30 horas. Práctica Libre 2: Viernes 17 de julio, de 09:00 a 10:00 horas.

Viernes 17 de julio, de 09:00 a 10:00 horas. Práctica Libre 3: Sábado 18 de julio, de 04:30 a 05:30 horas.

*Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿A qué hora es la clasificación para el GP de Bélgica 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Bélgica se disputará el sábado 18 de julio a partir de las 08:00 horas, tiempo del centro de México. La sesión determinará la parrilla para las 44 vueltas que se completarán el domingo en Spa-Francorchamps.

Las largas rectas del circuito permiten oportunidades de adelantamiento durante la carrera, pero la posición de salida continúa siendo importante ante los riesgos de incidentes en La Source y el tránsito que puede presentarse en sectores como Eau Rouge, Raidillon y Les Combes.

Para Checo, la clasificación representa uno de los puntos que Cadillac necesita mejorar después del resultado de Silverstone. El mexicano comenzó el Gran Premio de Gran Bretaña desde la parte trasera de la parrilla y tuvo que construir su remontada durante la carrera hasta finalizar en el lugar 15.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Bélgica 2026?

La carrera del Gran Premio de Bélgica se realizará el domingo 19 de julio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos deberán completar 44 vueltas al Circuito de Spa-Francorchamps para cubrir una distancia total de 308.052 kilómetros. Pirelli llevará los compuestos C2 como neumático duro, C3 como medio y C4 como blando. La estrategia también estará condicionada por las temperaturas y la posibilidad de lluvia en diferentes zonas del circuito, una característica habitual en el trazado ubicado en las Ardenas.

El tapatío regresa a una pista en la que consiguió dos podios consecutivos con Red Bull. El mexicano terminó segundo en las ediciones de 2022 y 2023, mientras que en 2024 cruzó la meta en la séptima posición y registró la vuelta rápida de la carrera.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Bélgica 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

El Gran Premio de Bélgica 2026 podrá verse en México a través de Sky Sports y F1 TV, opciones que transmitirán las prácticas libres, la clasificación y la carrera desde el Circuito de Spa-Francorchamps.

Además, Claro Sports tendrá el minuto a minuto de cada una de las sesiones del fin de semana, con las acciones en pista, resultados, posiciones y las últimas noticias de Checo Pérez. Sigue en clarosports.com toda la actividad del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Después del Gran Premio de Bélgica, la Fórmula 1 viajará a Hungría para disputar la siguiente fecha del campeonato del 24 al 26 de julio. Posteriormente llegará el parón de verano antes del regreso de la actividad en Países Bajos durante el fin de semana del 21 al 23 de agosto.

El calendario continuará en Europa con los Grandes Premios de Italia y España antes de viajar a Azerbaiyán. La temporada también tendrá fechas en Singapur, Estados Unidos, México y Brasil antes de las últimas carreras en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Ronda Gran Premio Circuito Fechas R10 Bélgica Spa-Francorchamps 17 – 19 de julio R11 Hungría Hungaroring 24 – 26 de julio R12 Países Bajos Zandvoort 21 – 23 de agosto R13 Italia Monza 4 – 6 de septiembre R14 España Circuito Urbano de Madrid 11 – 13 de septiembre R15 Azerbaiyán Bakú 24 – 26 de septiembre R16 Singapur Marina Bay 9 – 11 de octubre R17 Estados Unidos Circuito de las Américas 23 – 25 de octubre R18 México Autódromo Hermanos Rodríguez 30 de octubre – 1 de noviembre R19 Brasil Interlagos 6 – 8 de noviembre R20 Las Vegas Las Vegas Strip 19 – 21 de noviembre R21 Qatar Lusail 27 – 29 de noviembre R22 Abu Dhabi Yas Marina 4 – 6 de diciembre

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