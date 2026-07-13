¡Como héroes! Noruega recibe a su selección con más de 90 mil aficionados tras el Mundial 2026

El equipo de Martin Odegaard y Erling Haaland fue homenajeado en Oslo después de alcanzar por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo

El recibimiento heroico de Noruega en Oslo | HANS O. TORGERSEN / NTB / AFP

La selección de Noruega regresó a su país después de quedar eliminada en los cuartos de final del Mundial 2026 y recibió un homenaje multitudinario en Oslo. Alrededor de 90 mil aficionados se concentraron frente al Palacio Real y en las calles del centro de la capital para reconocer la actuación del equipo.

Los futbolistas volvieron a territorio noruego tras caer 2-1 ante Inglaterra en la ronda de los ocho mejores. Pese a la eliminación, los seguidores acudieron con banderas, camisetas y bufandas para recibir a la generación que llevó al país a su mejor participación en una Copa del Mundo.

La familia real recibe a la selección de Noruega

El plantel encabezado por Martin Odegaard y Erling Haaland llegó al aeropuerto de Gardermoen después de permanecer 41 días fuera de Noruega. Desde ahí, la delegación se trasladó al Palacio Real, donde se realizó una recepción encabezada por el rey Harald V.

En el encuentro también participaron el príncipe heredero Haakon, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Los integrantes de la familia real saludaron a los jugadores y al cuerpo técnico antes de que la selección apareciera ante los aficionados.

La recepción estaba programada para comenzar durante la tarde, pero el retraso del vuelo procedente de Estados Unidos obligó a modificar el horario. La espera no impidió que miles de personas permanecieran en los alrededores del palacio hasta la llegada del equipo.

Después del acto oficial, los futbolistas se encontraron con los seguidores reunidos en la plaza. La celebración se extendió por la avenida Karl Johans Gate, una de las principales vías de Oslo, donde se instalaron distintos puntos para acompañar el recorrido de la selección.

Haaland saludando a la familia real de Noruega | AMANDA PEDERSEN GISKE / NTB / AFP

El príncipe Haakon participa en el remo vikingo

Uno de los momentos del homenaje se produjo cuando jugadores y aficionados realizaron el llamado remo vikingo, la celebración que acompañó a Noruega durante el Mundial. El príncipe heredero Haakon tomó un tambor y marcó el ritmo mientras los asistentes imitaban de manera coordinada el movimiento de remar.

El festejo se había convertido en una de las expresiones de apoyo de los seguidores noruegos durante el torneo. En Oslo, la dinámica fue replicada frente al Palacio Real por miles de personas y los integrantes del plantel que participaron en el acto público.

Haaland y Sander Berge acudieron a la recepción dentro del palacio, aunque no estuvieron durante la celebración posterior con la multitud debido a compromisos de viaje. El resto de la delegación continuó el recorrido y agradeció el respaldo recibido durante la competencia.

Noruega firma su mejor actuación en una Copa del Mundo

Noruega volvió a disputar un Mundial después de 28 años de ausencia, pues su última participación había ocurrido en Francia 1998. En la edición de 2026 avanzó por primera vez a los cuartos de final y estableció el mejor resultado de su historia dentro del torneo.

Uno de los resultados que marcaron su participación fue la victoria 2-1 sobre Brasil, con la que consiguió el boleto a la ronda de los ocho mejores. Su recorrido terminó frente a Inglaterra, que remontó el marcador y se impuso en tiempo extra para avanzar a las semifinales.

El recibimiento en Oslo cerró la participación mundialista de una selección que logró superar por primera vez una fase de eliminación directa. El homenaje reunió a los jugadores, la familia real y miles de aficionados frente al Palacio Real de la capital noruega.

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