Checo Pérez, optimista de remontar en España: “Nos hemos centrado mucho en la carrera”

Cadillac trabajó con una configuración enfocada en el domingo y el mexicano espera recuperar posiciones

Checo Pérez ve oportunidades en España. | Foto de grupo vía REUTERS

Sergio ‘Checo’ Pérez terminó conforme con el trabajo realizado por Cadillac durante la clasificación del Gran Premio de España 2026, pese a quedar fuera en la Q1. El piloto mexicano ocupó el puesto 19 en la sesión de este sábado en el Madring, aunque destacó la reducción de la diferencia respecto a algunos de los equipos que se encuentran por delante.

El resultado no cambió la evaluación que Pérez hizo de su actuación. El tapatío consideró que aprovechó el rendimiento disponible en su monoplaza y expresó su satisfacción con las vueltas que completó durante la primera parte de la clasificación. “Estoy muy, muy contento con esta sesión de clasificación”, declaró.

Checo explicó que Cadillac cumplió con el programa previsto para la jornada y pudo acercarse a rivales como Williams y Aston Martin. El mexicano señaló que llevó sus vueltas al límite y consideró que la distancia respecto a esos equipos representa un avance para la escudería estadounidense.

Sin embargo, el objetivo principal del equipo no estuvo concentrado únicamente en conseguir una mejor posición de salida. Pérez reveló que la configuración del auto y parte del trabajo realizado durante el fin de semana apuntaron al Gran Premio del domingo. “Nos hemos centrado mucho en la carrera”, explicó el piloto de Cadillac.

El mexicano espera que esa decisión le permita acercarse a los monoplazas de Williams y Aston Martin durante la competencia. Cadillac considera que las condiciones del circuito pueden generar oportunidades para avanzar posiciones, aunque Pérez reconoció que el rendimiento del MAC-26 todavía limita sus posibilidades frente a otros equipos de la parrilla.

Checo identificó la carga y la resistencia aerodinámica como dos de los aspectos en los que Cadillac todavía necesita trabajar. A pesar de esas limitaciones, destacó el trabajo realizado junto con los ingenieros durante el fin de semana y aseguró que el equipo tiene definida una dirección para el desarrollo del monoplaza en las siguientes carreras.

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El escenario de la carrera también genera expectativa para el piloto mexicano debido a las características del Madring. Pérez considera que los errores, las estrategias y los incidentes pueden modificar el orden durante el Gran Premio. “Sí, todo puede pasar”, afirmó al referirse a las posibilidades que podría encontrar durante la competencia.

Checo afrontará así el Gran Premio de España con la intención de aprovechar la preparación enfocada en ritmo de carrera y cualquier circunstancia que le permita recuperar posiciones. Cadillac buscará trasladar al domingo la reducción de distancia que Pérez observó frente a Williams y Aston Martin, con la zona de puntos como referencia si el desarrollo de la prueba abre esa posibilidad.

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