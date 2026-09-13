Levante vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5
El Barcelona busca mantenerse como líder de LaLiga en su visita frente al Levante este domingo 13 de septiembre dentro del Estadio Ciudad de Valencia
Alineaciones del Levante vs Barcelona para la jornada 5, al momento
Luis Castro prepara un partido en el que la pizarra tendrá un papel protagonista, con la posibilidad de mantener el 4-1-4-1 o un 4-3-3, dos sistemas que ha utilizado como base para intentar cerrar espacios y limitar las variantes ofensivas del Barcelona. Del otro lado, Hansi Flick podría mantener el tradicional 4-3-3 o recurrir al 4-2-3-1, dos esquemas que han potenciado el funcionamiento de su equipo. La batalla táctica entre ambos entrenadores será uno de los grandes focos de atención en el Ciutat de València.
Levante: Mathew Ryan, Manu Sánchez, Aissa Mandi, Adrián De la Fuente, Jeremy Toljan, Jon Ander Olasagasti, Hugo Sotelo, Dani Requena, Victor Garcia, Petar Ratkov y Roger Brugué
Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Pedri, Rodri Hernández, Fermín López, Anthony Gordon, Raphinha y Lamine Yamal.
¿A qué hora inicia el Levante vs Barcelona hoy 13 de septiembre de 2026?
El Barcelona llega al Ciutat de València con la etiqueta de líder invicto y el objetivo de mantener el paso perfecto en LaLiga, aunque enfrente tendrá a un Levante que pretende convertir su fortaleza como local en el principal argumento para dar la sorpresa. Los Granotas ocupan el noveno lugar con cuatro puntos y acumulan seis triunfos consecutivos en casa, una racha que tomó mayor fuerza con la goleada 5-2 sobre el Real Betis. En contraste, el conjunto azulgrana atraviesa un momento de máxima confianza tras vencer 5-0 al Valencia y 5-0 al Feyenoord en sus dos partidos más recientes.
Hansi Flick cuenta con un Lamine Yamal como uno de sus mejores elementos, autor de cinco goles en sus últimos tres encuentros, además del poder ofensivo de Raphinha y Gabriel Jesus, quienes también marcaron ante el Feyenoord dentro de la Champions League. El Levante, dirigido por Luís Castro, afrontará el compromiso sin Etta Eyong ni Alejandro Primo, mientras el Barcelona no podrá contar con Frenkie de Jong, Eric Garcia, Roony Bardghji y Jesse Bisiwu. Con dos panoramas contrastantes y mucho en juego desde el arranque, el duelo promete poner a prueba la pegada azulgrana ante un rival que buscará hacer valer su condición de local.
México: 08:15 horas.
Centroamérica: 08:15 horas.
Estados Unidos: 10:15 horas ET, 07:15 horas PT.
Colombia: 09:15 horas.
Argentina: 11:15 horas.
¿Dónde ver el Levante vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
La pelota vuelve a rodar en LaLiga y el Barcelona visita al Levante este domingo 13 de septiembre, con el Estadio Ciudad de Valencia como escenario de un duelo que puede marcar el rumbo de ambos en el inicio de la temporada. Vive en Claro Sports toda la emoción del encuentro a través de nuestro minuto a minuto, con el seguimiento de cada jugada, estadísticas, incidencias, comentarios y análisis para que no pierdas detalle de lo que suceda dentro y fuera de la cancha.
México: Sky Sports.
Centroamérica: Sky Sports y Vix.
Estados Unidos: ESPN.
Colombia: DIRECTV Sports.
Argentina: DIRECTV Sports.