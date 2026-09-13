Levante vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 5

¿A qué hora inicia el Levante vs Barcelona hoy 13 de septiembre de 2026?

El Barcelona llega al Ciutat de València con la etiqueta de líder invicto y el objetivo de mantener el paso perfecto en LaLiga, aunque enfrente tendrá a un Levante que pretende convertir su fortaleza como local en el principal argumento para dar la sorpresa. Los Granotas ocupan el noveno lugar con cuatro puntos y acumulan seis triunfos consecutivos en casa, una racha que tomó mayor fuerza con la goleada 5-2 sobre el Real Betis. En contraste, el conjunto azulgrana atraviesa un momento de máxima confianza tras vencer 5-0 al Valencia y 5-0 al Feyenoord en sus dos partidos más recientes.

Hansi Flick cuenta con un Lamine Yamal como uno de sus mejores elementos, autor de cinco goles en sus últimos tres encuentros, además del poder ofensivo de Raphinha y Gabriel Jesus, quienes también marcaron ante el Feyenoord dentro de la Champions League. El Levante, dirigido por Luís Castro, afrontará el compromiso sin Etta Eyong ni Alejandro Primo, mientras el Barcelona no podrá contar con Frenkie de Jong, Eric Garcia, Roony Bardghji y Jesse Bisiwu. Con dos panoramas contrastantes y mucho en juego desde el arranque, el duelo promete poner a prueba la pegada azulgrana ante un rival que buscará hacer valer su condición de local.

México: 08:15 horas.

Centroamérica: 08:15 horas.

Estados Unidos: 10:15 horas ET, 07:15 horas PT.

Colombia: 09:15 horas.

Argentina: 11:15 horas.