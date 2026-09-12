Kimi Antonelli conquista el caos de Madrid; Checo Pérez termina 20° en la FP3

Los accidentes de Hamilton y Bearman interrumpieron la preparación para la clasificación; Leclerc y los dos McLaren se acercaron a Mercedes

Sergio Pérez terminó vigésimo en la tercera práctica en el Madring | Reuters

Mercedes cerró los entrenamientos del Gran Premio de España con Kimi Antonelli en la primera posición en una FP3 marcada por las interrupciones. El italiano registró 1:32.797 en el Madring, donde los accidentes de Lewis Hamilton y Oliver Bearman provocaron dos banderas rojas, mientras Checo Pérez terminó en el puesto 20.

El Tapatío completó 13 vueltas y fijó su mejor tiempo en 1:36.441, a 3.644 segundos del líder. El mexicano superó por 0.229 segundos a Valtteri Bottas, detrás de ellos solo quedó Alex Albon, sin registro.

Antonelli repite en la punta y McLaren se acerca

La pelea por el mejor tiempo se resolvió después de la primera interrupción, cuando Charles Leclerc bajó la referencia a 1:32.963. El líder del campeonato respondió a unos cinco minutos del final y dejó al Ferrari a 0.166 segundos, con lo que repitió el primer lugar conseguido en la FP2. George Russell, en cambio, cerró sexto, a 0.702 segundos de su compañero de Mercedes.

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Oscar Piastri y Lando Norris colocaron a McLaren en el tercer y cuarto puesto, ambos a menos de un cuarto de segundo del italiano. Norris pudo recuperar rodaje después de perder casi toda la segunda práctica por una falla en la caja de cambios. Max Verstappen completó los cinco primeros, a 0.375 segundos de la punta, mientras Liam Lawson finalizó séptimo con el otro Red Bull.

Hamilton y Bearman dejan una FP3 con dos banderas rojas

El balance de Ferrari fue muy distinto de un lado al otro del garaje. Mientras Leclerc peleó por la punta, Hamilton apenas completó cinco vueltas y terminó noveno después de bloquear los neumáticos delanteros en la curva 22 e impactar de frente contra las protecciones. El golpe dañó el alerón delantero y provocó la primera suspensión de la actividad.

When Lewis Hamilton tried to nurse his damaged Ferrari back to the pit lane



However, he couldn't quite make it all the way 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/qMZRETzKix — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Como ya había superado la entrada a pits, Hamilton intentó completar otra vuelta con el alerón arrastrando, que terminó dañando el neumático delantero derecho. El británico continuó pese a las indicaciones del equipo para detenerse y finalmente estacionó el auto a la salida de la curva 14. La reparación de las barreras se prolongó y dirección de carrera congeló el reloj con 15 minutos y 38 segundos restantes para conservar tiempo de rodaje.

El accidente de Bearman, en cambio, no dejó margen para reanudar la actividad. El piloto de Haas perdió la parte trasera en la rápida curva 10 durante el último minuto y golpeó el muro de concreto, con daños importantes en el costado izquierdo del auto. La segunda bandera roja dio por terminada la FP3 y dejó a su equipo con las reparaciones pendientes antes de la clasificación.

Los problemas de Williams habían comenzado mucho antes. Albon rozó el muro a la salida de la curva 20, dañó la suspensión trasera y terminó sin registro, con apenas dos vueltas completadas. Carlos Sainz evitó por poco otro impacto de frente en la curva 7 y finalizó 18°, una posición detrás de Fernando Alonso.

Resultados de la FP3 del GP de España 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:32.797 Charles Leclerc (Ferrari) | 1:32.963 Oscar Piastri (McLaren) | 1:32.986 Lando Norris (McLaren) | 1:33.033 Max Verstappen (Red Bull) | 1:33.172 George Russell (Mercedes) | 1:33.499 Liam Lawson (Red Bull) | 1:33.902 Nico Hülkenberg (Audi) | 1:33.933 Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:34.284 Gabriel Bortoleto (Audi) | 1:34.288 Franco Colapinto (Alpine) | 1:34.346 Esteban Ocon (Haas) | 1:34.430 Oliver Bearman (Haas) | 1:34.481 Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:34.505 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) | 1:34.565 Pierre Gasly (Alpine) | 1:34.971 Fernando Alonso (Aston Martin) | 1:35.020 Carlos Sainz (Williams) | 1:35.464 Lance Stroll (Aston Martin) | 1:35.570 Sergio Pérez (Cadillac) | 1:36.441 Valtteri Bottas (Cadillac) | 1:36.670 Alex Albon (Williams) | Sin tiempo

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