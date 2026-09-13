¡Gol de Raúl Jiménez con el Wolverhampton! El mexicano sigue imparable en la Championship

Raúl Jiménez anotó en el minuto 90, suficiente para sellar una victoria para el Wolverhampton Wanderers como visitante en el Bramall Lane

Todos los goles de Raúl Jiménez | MI NEWS / NURPHOTO VIA AFP

Raúl Jiménez volvió a aparecer en el momento que más lo necesitaba el Wolverhampton. El delantero mexicano ingresó de cambio y marcó al minuto 90 para darle a los Wolves la victoria por 1-0 sobre Sheffield United, en la jornada 7 de la Championship de Inglaterra que se disputó este domingo 13 de septiembre.

El partido parecía destinado al empate sin goles, pero Wolverhampton encontró una última oportunidad para romper la igualdad. La jugada nació por la banda izquierda con un cambio de juego hacia el costado derecho, donde Kieran Trippier recibió el balón y mandó un centro al área.

Tommy Doyle buscó el remate, pero su contacto produjo un recentro que encontró a Raúl Jiménez dentro del área. El mexicano leyó la jugada, se anticipó a los defensores y evitó el fuera de lugar para empujar el balón al fondo de las redes y desatar el festejo de los Wolves.

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El gol al minuto 90 confirmó el papel de Raúl Jiménez como uno de los hombres decisivos del Wolverhampton en este inicio de temporada. El atacante mexicano entró al campo al minuto 63 y necesitó menos de media hora para convertirse en el héroe de su equipo con una definición que valió tres puntos.

Con esta anotación, Raúl Jiménez llegó a tres goles y una asistencia en seis partidos de la Championship, cifras que reflejan su importancia en el proyecto de los Wolves. El delantero mantiene un promedio goleador destacado y vuelve a demostrar su capacidad para responder en momentos de máxima exigencia.

RAÚL JIMÉNEZ, EL HÉROE DE LOS WOLVES 🔥



CON ESTE GOL EL 🇲🇽 LE DA LA VICTORIA A SU EQUIPO 😎



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La victoria también permite al Wolverhampton mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. Los Wolves llegaron a 11 puntos y ocupan de forma momentánea la séptima posición, además de contar con un partido pendiente que podría acercarlos a la parte alta de la tabla.

“Nunca paramos de creer”, declaró Raúl Jiménez después del encuentro. El mexicano volvió a ser determinante para el Wolverhampton y, con un gol sobre la hora, dejó claro que su regreso al club tiene un objetivo definido: ayudar a los Wolves a pelear por el regreso a la Premier League.

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