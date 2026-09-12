Qualy Gran Premio de España F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?
Checo Pérez busca regresa al Madring tras una caótica FP3, donde Mercedes parte como la referencia rumbo a la pole
José Mourinho elogia a Kimi Antonelli
El siete veces ganador y actual líder del Campeonato del Mundo, Kimi Antonelli, se llevó los elogios del técnico merengue por su espectacular temporada. El italiano, que viene de remontar desde el 19° lugar para conquistar el Gran Premio de Italia, parte como favorito para la pole en el Madring tras dominar la FP2 y la FP3. “Lo que está haciendo es increíble”, declaró el Special One.
¿A qué hora inicia la Qualy del GP de España F1 2026 hoy 12 de septiembre?
La clasificación del Gran Premio de España 2026 comenzará este sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y está programada para concluir alrededor de las 09:00 horas.
Será la primera Qualy de Fórmula 1 disputada en el Madring y definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. La sesión estará dividida en Q1, Q2 y Q3, con eliminaciones progresivas hasta dejar a los diez pilotos que disputarán la pole position.
¿Quién ganó las Prácticas Libres del GP de España F1 2026?
Kimi Antonelli cerró la preparación para la clasificación con el mejor tiempo de la FP3 al detener el cronómetro en 1:32.797. Charles Leclerc terminó segundo a 0.166 segundos, mientras Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen completaron los primeros cinco lugares.
La sesión estuvo marcada por dos banderas rojas. Lewis Hamilton chocó en la curva 22 y dañó el alerón delantero de su Ferrari, mientras que Oliver Bearman perdió el control del Haas en la curva 10 durante el último minuto y provocó la interrupción definitiva de la actividad.
Checo Pérez completó 13 vueltas y terminó 20° con un tiempo de 1:36.441, a 3.644 segundos de Antonelli. El mexicano superó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, mientras Alex Albon cerró la tabla sin registrar tiempo.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de España F1 2026? Canales de TV y online
En México, toda la actividad del Gran Premio de España 2026 puede seguirse en vivo a través de F1 TV, la plataforma oficial de la categoría.
Los suscriptores de sistemas de televisión de paga como Izzi y Sky también cuentan con acceso a las transmisiones de la Fórmula 1, incluida la clasificación de este sábado y la carrera del domingo desde el Madring.
El Madring recibe su primera qualy
La primera clasificación de la Fórmula 1 en el Madring está lista para comenzar. Después de tres sesiones de entrenamientos, Mercedes aparece como el equipo más fuerte del fin de semana, aunque Ferrari, McLaren y Red Bull redujeron diferencias antes de la pelea por la pole position.
Checo Pérez llega a la Qualy después de una FP3 complicada y trabada gracias a dos banderas rojas, en la que terminó 20° con Cadillac. El tapatío tendrá una nueva oportunidad para sumar experiencia en el nuevo circuito callejero y buscar una mejor posición de salida para la carrera del domingo.