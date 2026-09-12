Qualy Gran Premio de España F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

¿A qué hora inicia la Qualy del GP de España F1 2026 hoy 12 de septiembre?

La clasificación del Gran Premio de España 2026 comenzará este sábado 12 de septiembre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, y está programada para concluir alrededor de las 09:00 horas.

Será la primera Qualy de Fórmula 1 disputada en el Madring y definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. La sesión estará dividida en Q1, Q2 y Q3, con eliminaciones progresivas hasta dejar a los diez pilotos que disputarán la pole position.