Johan Carbonero comanda la ‘operación salvación’ del Internacional de Porto Alegre

El atacante colombiano de 27 años, Johan Carbonero, fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre en la victoria ante Chapecoense.

Johan Carbonero marca con el Inter de Porto Alegre (REUTERS)

Se disputó la jornada número 27 del Brasileirao. Una fecha más que crucial para las aspiraciones de quienes luchan por el título, pero para quienes también batallan por no perder la categoría. Justamente, el segundo caso es el de Internacional de Porto Alegre. El equipo de Johan Carbonero tuvo que ir al Arena Condá para verse las caras con Chapecoense.

Este juego enfrentó al último de la tabla de posiciones y al antepenúltimo. Inter de Porto Alegre no la pasa para nada bien y se ubica en la casilla 18 del campeonato de Brasil. Posición que lo tiene contra las cuerdas en cuento a la permanencia en la Primera División se refiere.

Ahora bien, para este juego, la victoria era una completa obligación. Pues, los dirigidos por Paulo Pezzolano enfrentaron al último de la clasificación. Con una gran actuación del colombiano Johan Carbonero, el equipo de Porto Alegre terminó quedandose con los tres puntos tras un marcador de dos goles a uno.

Johan Carbonero, la gran figura del Internacional de Porto Alegre ante Chapecoense

Johan Carbonero fue titular y disputó 84 minutos del partido entre Internacional de Porto Alegre y Chapecoense por la fecha 27 del Brasileirao. El atacante ‘tricolor’ fue la gran figura gracias a que estuvo directamente involucrado en ambas anotaciones de su equipo.

Al minuto 25, el ex Once Caldas de Manizales desbordó por la banda izquierda, llegó a línea de fondo y mandó un centro rasante que terminó en el gol de Bruno Henrique. Esta asistencia significó el cuarto pase gol de la temporada del colombiano en el Brasileirao 2026.

GOLAAAAAAÇO DO INTER!!!! ⚽️



Passe de Villagra, assistência de Carbonero e Bruno Henrique abre o placar em Chapecó!



Chapecoense 0x1 Inter pic.twitter.com/1cKPbuUbSj — Lucas Collar (@LucasCollar) September 12, 2026

Un poco más de 40 minutos después, cuando el reloj marcaba 67. Johan Carbonero recibió el balón por derecha y arrancó a encara a sus rivales. Tras haber eludido a dos contrincantes definió cruzado y todo Internacional de Porto Alegre celebró el tanto de la victoria del partido.

GOOOOOL DO INTER!!!! ⚽️



Carbonero aproveita presente da zaga da Chapecoenee e não desperdiça!



Chapecoense 1×2 Inter pic.twitter.com/jexV5GcDWJ — Lucas Collar (@LucasCollar) September 12, 2026

Más allá de la asistencia y anotación, el delantero sudamericano registró tres remates y 12 de 15 pases acertados. Ya son siete goles y cuarto asistencias en 26 partidos jugados por parte del colombiano en esta edición del fútbol brasileño. Ahora, su equipo tendrá que seguir por la senda del triunfo si aspira a salvar la categoría.

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