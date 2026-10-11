¡El título ya no le preocupa! Verstappen cambia sus prioridades en la Fórmula 1: “Solo quiero divertirme”

El piloto de Red Bull reconoce que la distancia con Kimi Antonelli es demasiado grande, pero celebra la recuperación de su monoplaza

Verstappen quiere divertirse en el resto de la temporada. | Reuters.

Max Verstappen conquistó por primera vez el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, pero su victoria no cambió su perspectiva sobre la lucha por el Campeonato Mundial de Pilotos de 2026. El neerlandés reconoció que la distancia con Andrea Kimi Antonelli es demasiado amplia y aseguró que su principal objetivo para el resto de la temporada será disfrutar de las carreras y mantener el ritmo competitivo de Red Bull.

El cuatro veces campeón del mundo completó un fin de semana en el que consiguió la pole position para la carrera sprint, ganó la prueba corta, obtuvo el primer lugar de salida para el domingo y se llevó la victoria en Marina Bay. Con este resultado, Verstappen alcanzó su triunfo número 73 en la Fórmula 1, el segundo consecutivo de la temporada, después de imponerse en el Gran Premio de Bahréin.

Sin embargo, el piloto de Red Bull dejó claro que terminar segundo, tercero o cuarto en la clasificación general no representa una diferencia importante para él, debido a la ventaja que mantiene Antonelli, quien reforzó su liderato con el tercer puesto conseguido en Singapur, detrás de Verstappen y Leclerc.

Max Verstappen reconoce la superioridad de Kimi Antonelli y descarta preocuparse por el subcampeonato

Tras su victoria en el circuito urbano de Marina Bay, Verstappen analizó el panorama del campeonato y reconoció que, pese a los avances de Red Bull durante las últimas carreras, la escudería no consiguió recuperar terreno a tiempo para disputar el título de pilotos.

“Espero que podamos mantener ese impulso. En realidad no tenemos nada que ganar en el campeonato, ¿verdad? Creo que Kimi está a años luz por delante”, declaró el neerlandés en palabras recogidas por Motorsport.

El piloto también explicó que no tiene intención de concentrar sus esfuerzos en alcanzar una posición específica dentro de la clasificación general. Su prioridad será mantener el nivel de rendimiento que Red Bull ha mostrado en las últimas competencias, con la posibilidad de conseguir nuevas victorias antes de que termine el calendario.

“A mí, personalmente, no me importa si quedo segundo, tercero o cuarto, eso no cambia nada. Pero solo quiero divertirme hasta el final, intentar conseguir el éxito de cada día”, aseguró.

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La victoria de Singapur tuvo un significado particular para Verstappen, ya que era uno de los circuitos del calendario en los que todavía no había conseguido ganar un Gran Premio. El neerlandés rompió esa racha en su décimo intento y alcanzó la victoria en su participación número 250 como piloto titular de Fórmula 1.

Verstappen celebra la mejoría de Red Bull, pero advierte problemas con el motor y la comunicación

Uno de los principales aspectos que destacó Verstappen después de la carrera fue la evolución del RB22. El neerlandés aseguró que el monoplaza ahora ofrece un comportamiento más predecible, característica que le permite afrontar las curvas y las diferentes condiciones de los circuitos con mayor confianza.

“Realmente creo, por supuesto, que nuestro coche ha dado un gran paso adelante. Pero, al final, simplemente se conduce mejor y es más predecible. Eso es lo que quería y necesitaba: dar ese último paso para luchar en cabeza”, explicó.

No obstante, el tetracampeón identificó algunos problemas que Red Bull todavía debe resolver, especialmente en las arrancadas. Aunque consiguió conservar el liderato frente a Charles Leclerc en la primera curva, Verstappen reveló que detectó una anomalía relacionada con el funcionamiento del motor antes de soltar el embrague.

“En la salida hubo algo que, una vez más, no salió bien, así que tengo que entender qué pasó con el motor incluso antes de soltar el embrague, porque creo que eso afectó a mi salida”, comentó el piloto, quien pidió analizar lo ocurrido para evitar que la situación se repita.

El neerlandés también mencionó las dificultades de comunicación por radio con su ingeniero de carrera, Gianpiero Lambiase, un inconveniente que, según sus declaraciones, ha estado presente durante buena parte de la temporada y que se agravó durante el fin de semana en Singapur.

“Llevo toda la temporada teniendo problemas con la radio y este fin de semana ha sido especialmente mala”, señaló Verstappen, quien explicó que en algunos momentos su ingeniero tuvo que recurrir a preguntas indirectas para interpretar sus necesidades durante la competencia.

A pesar de estos inconvenientes, Red Bull consiguió su segunda victoria consecutiva y confirmó una recuperación en su rendimiento. Verstappen confía en que el equipo pueda aprovechar los avances del monoplaza durante las próximas fechas, aunque dejó claro que su motivación ya no depende de las posiciones finales del Campeonato Mundial de Fórmula 1.