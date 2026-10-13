La Fórmula 1 vuelve a África: el reto de Ruanda va más allá de un Gran Premio

Un acuerdo de diez años respalda el proyecto de Bugesera, pero la pista aún debe construirse y su estreno depende de encontrar espacio en el calendario mundial

La Fórmula 1 llegará a Ruanda a principios de la década de 2030 | @F1

La Fórmula 1 está lista para recuperar uno de los territorios ausentes de su calendario durante más de tres décadas: África. Después de 33 años sin celebrar una carrera en el continente, la categoría confirmó este martes 13 de octubre un acuerdo con Ruanda para organizar un Gran Premio a principios de la década de 2030. Sin embargo, el proyecto representa mucho más que la incorporación de una nueva sede, pues también plantea desafíos de infraestructura, oportunidades comerciales y la posibilidad de impulsar el automovilismo en una región con millones de aficionados.

El anuncio se realizó en Kigali, capital de Ruanda, con la presencia de Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1; Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Paul Kagame, mandatario del país africano. El contrato contempla diez años de competencias, aunque todavía no existe una fecha definitiva para la primera edición, ya que su celebración dependerá de la construcción de un circuito permanente y de los preparativos necesarios para recibir al campeonato.

La última ocasión en que la Fórmula 1 compitió en territorio africano fue el 14 de marzo de 1993, cuando Alain Prost ganó el Gran Premio de Sudáfrica en Kyalami, al volante de un Williams, por delante de Ayrton Senna y Mark Blundell. Aquella carrera marcó el inicio de una ausencia que continúa hasta la actualidad. Con el acuerdo anunciado, Ruanda se convertirá en el tercer país africano en recibir una prueba del Campeonato Mundial, después de Marruecos, que albergó una carrera en 1958, y Sudáfrica.

De Kyalami a Bugesera: el desafío de construir un circuito de Fórmula 1

A diferencia de Sudáfrica, que cuenta con antecedentes en el campeonato y con el circuito de Kyalami, Ruanda deberá desarrollar una instalación destinada a recibir la Fórmula 1 desde su etapa de planeación. El trazado se ubicará en Bugesera, aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Kigali y cerca del nuevo aeropuerto internacional, como parte de un proyecto que también contempla infraestructura turística y comercial.

El diseño está a cargo de WurzDesign, encabezado por el expiloto de Fórmula 1 Alex Wurz, en colaboración con Tilke Engineers and Architects. La propuesta contempla aprovechar los desniveles naturales del terreno para desarrollar una pista con cambios de elevación. Aunque el trazado definitivo continúa en desarrollo, el objetivo es obtener la homologación de Grado 1 de la FIA, requisito para disputar un Gran Premio de la máxima categoría.

La construcción será uno de los aspectos determinantes para concretar el regreso. Ben Sulayem aseguró que el organismo rector acompañará el proceso para garantizar las condiciones necesarias: “La FIA trabajará en estrecha colaboración con la FOM y con nuestros socios para que el nuevo circuito se desarrolle según los más altos estándares internacionales”.

El plan también contempla que las instalaciones tengan actividad fuera del calendario de la Fórmula 1. El complejo podría recibir otras competencias de automovilismo, conferencias y eventos internacionales durante el año. De esta manera, el Gobierno de Ruanda pretende aprovechar la infraestructura para atraer visitantes, generar empleos y abrir oportunidades de negocio vinculadas con el deporte y el turismo.

El presidente Paul Kagame explicó que la intención es extender el impacto de la carrera a distintos sectores de la economía. “Nuestro objetivo nunca ha sido organizar un único fin de semana, sino generar beneficios duraderos para nuestra población”, afirmó. La iniciativa forma parte de una estrategia mediante la cual Ruanda ha buscado posicionarse como anfitrión de eventos internacionales, entre ellos los Campeonatos Mundiales de Ciclismo de 2025, el Congreso de la FIFA de 2023 y las ceremonias de la FIA realizadas en 2024.

Más de 100 millones de aficionados: la oportunidad que representa África para la F1

El interés de la Fórmula 1 por regresar al continente también tiene una explicación relacionada con su audiencia. De acuerdo con las cifras difundidas por la categoría, África cuenta con más de 100 millones de aficionados, mientras que cerca del 60% de los seguidores en determinados mercados del África subsahariana tiene menos de 35 años. Estos datos muestran una oportunidad para acercar el campeonato a nuevas generaciones y ampliar su presencia comercial.

Durante años, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton fue una de las voces que insistieron en la necesidad de llevar nuevamente la Fórmula 1 a África. El británico defendió que el campeonato debía contar con una competencia en el continente, una petición que finalmente encuentra respuesta con el acuerdo firmado con Ruanda, aunque todavía faltarán varios años para que los monoplazas lleguen a la pista.

Stefano Domenicali destacó que el proyecto responde a una estrategia de expansión internacional. “África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1”, declaró el directivo, quien también resaltó la importancia de establecer una relación a largo plazo. Con la incorporación de Ruanda, el campeonato busca volver a competir en todos los continentes habitados, pero ahora tendrá el desafío de transformar ese alcance comercial en oportunidades de desarrollo para el automovilismo africano.

Otro obstáculo será encontrar espacio en el calendario. La temporada 2026 fue diseñada originalmente con 24 Grandes Premios, mientras distintas sedes mantienen acuerdos comerciales que se extienden durante los próximos años. La Fórmula 1 todavía no ha detallado cómo integrará la carrera de Ruanda, por lo que su estreno estará condicionado tanto al avance de las obras como a los ajustes que realice la organización para acomodar el nuevo evento.

¿Cuándo regresará realmente la Fórmula 1 a África?

Aunque el anuncio llega 33 años después de la última carrera en Kyalami, el periodo sin competencias será todavía mayor cuando se celebre la primera edición en Ruanda. Si el Gran Premio debuta en 2030, habrán transcurrido 37 años desde la victoria de Alain Prost en Sudáfrica. Por ahora, la categoría únicamente ha establecido como objetivo los primeros años de la próxima década y no ha comunicado un calendario definitivo de construcción ni la fecha inaugural.

El acuerdo representa un avance para recuperar la presencia del campeonato en África, pero su resultado no dependerá únicamente de que se dispute la primera carrera. La construcción del circuito, su actividad durante el resto del año, la formación de profesionales locales y las oportunidades económicas que puedan concretarse serán los elementos que permitan evaluar el alcance del proyecto. Ruanda ya aseguró un lugar en los planes de la Fórmula 1; ahora deberá demostrar que su apuesta puede mantenerse más allá de los diez años contemplados en el contrato.