Checo Pérez acepta retroceso con Cadillac tras la qualy del GP de Miami

El piloto mexicano admite fallas propias y problemas con el auto durante la clasificación

Checo Pérez reconoce que no fue su mejor clasificación. | Reuters.

Sergio ‘Checo’ Pérez vivió una jornada complicada en la clasificación del Gran Premio de Miami 2026, donde no logró reflejar el buen ritmo mostrado en sesiones previas y tendrá que arrancar desde la posición 21 en la parrilla del domingo. El piloto mexicano calificó la sesión como un paso atrás para Cadillac, luego de los cambios realizados en el monoplaza.

Después de un viernes prometedor, en el que incluso mostró buen desempeño en la sprint, el sábado tomó un rumbo distinto para el tapatío. Pérez explicó que la sesión fue “muy caótica”, marcada por errores y problemas técnicos que terminaron por afectar su resultado final.

El mexicano reconoció que los ajustes realizados al auto no funcionaron como esperaban. “Ayer ciertamente lo tuvimos (el ritmo) en la clasificación para la sprint. Creo que tuvimos una tanda mucho mejor que la de hoy. Obviamente, hoy hicimos muchos cambios con los que creo que probablemente dimos un paso atrás”, señaló.

Durante sus intentos en la qualy, Checo enfrentó distintos inconvenientes que le impidieron cerrar vueltas competitivas. “Perdí la segunda vuelta por un error mío al presionar el botón equivocado”, explicó, antes de detallar el problema que definió su eliminación. “En la tercera vuelta, tuve un exceso de entrega mientras frenaba en la curva 14 y me fui recto, así que desafortunadamente también perdí esa vuelta. Creo que podríamos haber estado muy cerca de Fernando (Alonso), si no es que por delante”, añadió.

Pese al resultado adverso en clasificación, Pérez mantiene una perspectiva positiva de cara a la carrera. El piloto destacó que el equipo ha trabajado en mejorar la carga aerodinámica del monoplaza, aunque los cambios afectaron el balance en la qualy.

“Básicamente pusimos carga en el coche”, explicó, aunque reconoció que esto redujo la ventana de funcionamiento. “Con todos los cambios que hicimos para la clasificación, alteramos mucho el coche y probablemente uno de ellos nos tomó por sorpresa”.

Finalmente, Checo aseguró que el ritmo de carrera luce más competitivo, por lo que confía en poder avanzar posiciones el domingo. “Creo que hemos estado progresando en ese aspecto. Ha sido un fin de semana complicado, pero estamos avanzando. Para la carrera se vio mejor”, concluyó.

Hijo de Checo Pérez se roba las miradas en el ‘corralito’

¡UN MOMENTO DIVERTIDO ENTRE LOS DOS!🥹🏁💙



Así fue el instante en que Sergio Pérez compartió un momento con su hijo Emilio al preguntarle "¿se cayó o lo tiraste?"🤩 pic.twitter.com/2R40wBcEgM — Claro Sports (@ClaroSports) May 2, 2026

Más allá del resultado en pista, el mexicano vivió un momento especial fuera de ella. Su hijo Emilio lo acompañó durante las entrevistas en el corralito de prensa, donde protagonizó un episodio que rápidamente llamó la atención.

Mientras Checo atendía a los medios, el pequeño comenzó a interrumpirlo con un “Papá, papá”, a lo que el piloto respondió entre risas: “Espérate, te van a sacar si no estás callado”. La escena generó un ambiente relajado en medio de la tensión del fin de semana.

Minutos después, otro momento divertido ocurrió cuando un micrófono cayó al suelo. Emilio reaccionó diciendo: “Perdón, se cayó”, a lo que Pérez respondió con humor: “¿Se cayó o lo tiraste?”, provocando sonrisas entre los presentes.

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