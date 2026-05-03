Final del Tour de Romandía: Sergio Higuita, el mejor colombiano y Nairo Quintana cumple

El ‘Cóndor’ de Cómbita disfruta de sus últimos pedalazos como ciclista profesional, corriendo un par de competiciones World Tour.

Sergio Higuita, ciclista colombiano / Foto: Fabrice / COFFRINI / AFP.

Este domingo 3 de mayo finalizó la 79° versión del Tour de Romandía, una de las competiciones Wolrd Tour que sirven como antesala para la disputa de la primera ‘grande’ de la temporada: el Giro de Italia. Como era de esperarse Tadej Pogacar se quedó con el título, el esloveno se quedó con la quinta y última fracción, y no dejó dudas de su poderío a nivel mundial.

Fueron 178.2 kilómetros de recorrido entre Lucens y Leysin, además de 2 puertos de montaña de tercera categoría en la mitad de la fracción y 2 sprints que pusieron a prueba la velocidad de los sprinters de la competición. Pero lo emocionante del día fueron los 16 kms de escalada que había para la llegada a meta.

Etapa 5 Tour de Romandía / www.procyclingstats.com.

Colombianos en la etapa 5 del Tour de Romandía

En cuanto a la participación colombiana, Sergio Higuita (XDS Astana Team) cruzó la meta este domingo en la 16° posición a 0:55 de Pogacar, el nacido en Medellín Antioquia también rosó el top 10 de la clasificación general, ya que finalizó en la undécima casilla a 4:12 del campeón y a 0:40 de Junior Lecerf que fue décimo.

Nairo Quintana (Movistar Team) llegó este domingo de 27 a 2:00 del esloveno, el de Cómbita, Boyacá concluyó en la 21° posición en el casillero principal a 10:19 del campeón del UAE Team Emirates – XRG. Mientras tanto Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue 41 este domingo con 4:40 de diferencia a Pogacar y en la general concluyó 40 a 26:20 del esloveno.

En los planes del XDS Astana Team está que Higuita participe en el próximo Tour de Francia, el cual estará iniciando en Barcelona el 4 de julio, sin embargo no se descarta que el paisa compita en otros certámenes y de esta manera ultime su preparación para la ‘Ronda Gala’.

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