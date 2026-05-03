Final del Tour de Romandía: Sergio Higuita, el mejor colombiano y Nairo Quintana cumple

Publicado por Nelson Rivera

El ‘Cóndor’ de Cómbita disfruta de sus últimos pedalazos como ciclista profesional, corriendo un par de competiciones World Tour.

Sergio Higuita
Sergio Higuita, ciclista colombiano / Foto: Fabrice / COFFRINI / AFP.

Este domingo 3 de mayo finalizó la 79° versión del Tour de Romandía, una de las competiciones Wolrd Tour que sirven como antesala para la disputa de la primera ‘grande’ de la temporada: el Giro de Italia. Como era de esperarse Tadej Pogacar se quedó con el título, el esloveno se quedó con la quinta y última fracción, y no dejó dudas de su poderío a nivel mundial.

Fueron 178.2 kilómetros de recorrido entre Lucens y Leysin, además de 2 puertos de montaña de tercera categoría en la mitad de la fracción y 2 sprints que pusieron a prueba la velocidad de los sprinters de la competición. Pero lo emocionante del día fueron los 16 kms de escalada que había para la llegada a meta.

Etapa 5 Tour De Romandía
Etapa 5 Tour de Romandía / www.procyclingstats.com.

Colombianos en la etapa 5 del Tour de Romandía

En cuanto a la participación colombiana, Sergio Higuita (XDS Astana Team) cruzó la meta este domingo en la 16° posición a 0:55 de Pogacar, el nacido en Medellín Antioquia también rosó el top 10 de la clasificación general, ya que finalizó en la undécima casilla a 4:12 del campeón y a 0:40 de Junior Lecerf que fue décimo.

Nairo Quintana (Movistar Team) llegó este domingo de 27 a 2:00 del esloveno, el de Cómbita, Boyacá concluyó en la 21° posición en el casillero principal a 10:19 del campeón del UAE Team Emirates – XRG. Mientras tanto Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue 41 este domingo con 4:40 de diferencia a Pogacar y en la general concluyó 40 a 26:20 del esloveno.

En los planes del XDS Astana Team está que Higuita participe en el próximo Tour de Francia, el cual estará iniciando en Barcelona el 4 de julio, sin embargo no se descarta que el paisa compita en otros certámenes y de esta manera ultime su preparación para la ‘Ronda Gala’.

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