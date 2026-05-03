¡Barcelona elimina al Bayern Munich y va por el Olympique Lyonnais en la final soñada de la Champions League Femenil!

Barcelona derrotó al Bayern Munich en un partidazo de 4-2 en el Camp Nou, suficiente para dejar un global de 5-3 en las semifinales de Champions League

Barcelona elimina al Bayern Munich en la Champions League Femenil | Reuters

El Barcelona selló su clasificación a la final de la Champions League Femenil este domingo 3 de mayo de 2026, tras imponerse 4-2 al Bayern Munich en la semifinal de vuelta disputada en el Camp Nou, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 5-3 en una eliminatoria vibrante.

El conjunto blaugrana marcó el ritmo desde los primeros minutos y logró reflejar su dominio al 13’, cuando Salma Paralluelo apareció dentro del área para empujar el balón y abrir el marcador, desatando la euforia en las gradas y estableciendo el control del encuentro.

La reacción del cuadro alemán fue inmediata y al 16’, Linda Dallmann igualó el partido tras una jugada de transición comandada por Pernille Harder. Sin embargo, el Barcelona mantuvo la calma y continuó generando peligro con su juego ofensivo.

La insistencia catalana volvió a tener efecto al minuto 21, cuando Alexia Putellas aprovechó un balón suelto en el área para devolver la ventaja, reafirmando el control del partido antes del descanso.

En la segunda mitad, el dominio del equipo dirigido por Pere Romeu se tradujo en mayor contundencia y al 55’, Ewa Pajor amplió la diferencia con un remate de cabeza que encaminó la clasificación, en un tramo donde el Barcelona gestionó mejor los tiempos del encuentro.

El tramo final elevó la tensión con la reacción alemana. Pernille Harder descontó al 69’ y volvió a marcar al 88’, además de un tanto anulado en los minutos finales, lo que mantuvo la incertidumbre hasta el cierre del partido.

Con el silbatazo final, el Barcelona confirmó su presencia en la final e la Champions League que se disputará en Oslo, donde se enfrentará al Olympique Lyonnais en la que será la cuarta vez que ambos clubes se midan por el título (2019, 2022 y 2024), en un duelo que enfrenta al máximo ganador del torneo, con ocho títulos, frente a un Barça que buscará consolidarse como la segunda gran potencia histórica de la competición.

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