Tadej Pogacar gana el Tour de Romandía y alcanza 117 triunfos en su carrera

El esloveno firmó cuatro victorias de etapa y la general en Suiza, igualó a Delio Rodríguez en la lista histórica y domina la temporada 2026

El esloveno llegó a nueve triunfos en 2026 | Foto por TIL BUERGY / AFP

Tadej Pogacar ganó el Tour de Romandía 2026. El esloveno cerró la clasificación general este domingo 3 de mayo en Suiza tras imponerse en la etapa final entre Lucens y Leysin, un recorrido de 178.2 kilómetros con final en puerto de primera categoría donde resolvió la carrera en el último kilómetro.

El corredor del UAE Team Emirates aseguró la general con una actuación completa en las seis jornadas de competencia en Suiza. Ganó cuatro etapas con triunfos en la primera y segunda, etapa reina este sábado y la definitiva este domingo. Así controló la diferencia en la clasificación general frente al alemán Florian Lipowitz, a quien superó en el último día de acción para evitar cualquier sorpresa.

La victoria en Leysin definió el título en un escenario de alta exigencia en montaña. Pogacar respondió a los ataques del teutón en los últimos tres kilómetros y lanzó su aceleración definitiva en el último kilómetro para cruzar primero la meta, asegurar la etapa y consolidar la general.

Winner of four stages and the overall title, @TamauPogi 👑



Tadej seals the @TourDeRomandie in style, with victory at the summit finish of Leysin 🏔️



🏆 Stage 5 is his, and so is the GC. Bravo, Tadej! #WeAreUAE | #TDR2026 pic.twitter.com/MdLth02sRP — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) May 3, 2026

Con este resultado, Pogacar alcanzó 117 victorias como profesional. La cifra le permitió igualar al español Delio Rodríguez en la posición 21 de la lista histórica de ganadores en el ciclismo mundial, un registro que respalda su consistencia desde su debut en el circuito WorldTour.

El esloveno también llegó a nueve triunfos en la temporada 2026. El Tour de Romandía representó su primera victoria en una carrera por etapas en el año, después de sumar resultados en pruebas de un día en los primeros meses de competencia.

Antes de su participación en Suiza, Pogacar ganó la Strade Bianche, la Milano San Remo, el Tour de Flandes y la Lieja Bastogne Lieja. Esos resultados lo posicionaron como el segundo máximo ganador de monumentos en la historia con un total de 13 triunfos, a seis del récord absoluto de Eddy Merckx. Su única derrota en ese bloque de clásicas llegó en la Paris Roubaix, donde perdió en el sprint final ante Wout van Aert y no pudo completar la barrida de las cinco grandes clásicas.

Florian Lipowitz terminó segundo en la clasificación general del Tour de Romandía y también fue segundo en la etapa final en Leysin. El alemán se mantuvo como el principal rival del líder durante la semana, aunque no logró reducir la diferencia en la jornada decisiva.

El podio lo completó el francés Lenny Martínez, quien finalizó a 2 minutos y 44 segundos del campeón mundial en la clasificación general. Pogacar cerró la carrera con control táctico del UAE Team Emirates y confirmó su dominio en Suiza con una victoria en la general y cuatro triunfos parciales.

Te puede interesar