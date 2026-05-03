Leo Messi acapara las miradas en el GP de Miami 2026

El astro argentino asistió con su familia a la carrera de Fórmula 1 en el circuito del Hard Rock Stadium

Messi se lleva los reflectores en el GP de Miami 2026. | Reuters

Lionel Messi se hizo presente este domingo en el Gran Premio de Miami 2026, una de las carreras más esperadas del calendario de la Fórmula 1. El futbolista argentino, estrella del Inter Miami y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, acaparó las miradas a su llegada al circuito ubicado alrededor del Hard Rock Stadium.

El capitán argentino asistió acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos, en una aparición que de inmediato captó la atención de aficionados, cámaras y personalidades presentes en el evento. La figura de Messi volvió a cruzar la frontera del fútbol para colocarse en el centro de una cita deportiva con alcance internacional.

El piloto Franco Colapinto recibió a su compatriota en los pits, intercambiando un abrazo, saludos y algunas palabras. No faltó la foto del recuerdo y los buenos deseos.

El Gran Premio de Miami se disputa en el Miami International Autodrome, trazado de 5.41 kilómetros, 19 curvas y tres rectas largas. El circuito rodea las instalaciones del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, y se ha consolidado como uno de los escenarios con mayor presencia de celebridades dentro de la Fórmula 1.

La carrera iniciará a las 13:00 horas locales de Miami, es decir, a las 11:00 horas del centro de México. El nuevo horario sustituyó al arranque pactado inicialmente para las 16:00 horas de Miami, 14:00 horas de la Ciudad de México, debido al riesgo climático previsto para la tarde en Florida.

La presencia de Messi se suma a la lista de figuras que suelen darse cita en el Gran Premio de Miami, un evento que combina deporte, espectáculo y proyección internacional. Para el público local, la asistencia del jugador del Inter Miami añade un atractivo especial a una jornada marcada por la expectativa en la pista y por el ambiente alrededor del Hard Rock Stadium.

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