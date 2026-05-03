Cúcuta: un semestre para salir del pozo y salvar la categoría

El ‘Motilón’ se despidió del primer semestre con una amarga derrota ante Jaguares, que lo mandó al fondo de la tabla del descenso.

Cúcuta Deportivo | Vizzor

El Cúcuta Deportivo se despidió con amargura del primer semestre de Liga BetPlay. El ‘Motilón’ estuvo lejos de obtener los resultados deseados a lo largo del semestre, pues no llegó con chances para meterse a los ocho y tampoco le ha rendido en la famosa tabla del promedio. La salvación de la categoría, principal requisito, no parece ser fácil de lograr.

Aunque levantó con una buena dosis de resultados importantes, recayó en el último envión. Si bien derrotó a América en casa y sacó un empate valioso frente a Nacional en el Atanasio Girardot, la goleada en contra por 5-0, a manos de Santa Fe, le complicó el asunto. Igualó contra Junior y terminó cayendo en el partido que por nada del mundo se podía tropezar: ante Jaguares, por 2-0, en la última fecha.

Su reciente derrota le enredó el asunto en la tabla del promedio. Jaguares, recién ascendido al igual que los ‘Rojinegros’, le propinó la paliza con goles de Santiago Cubides y Yairo Moreno. Victoria que se traduce en oxígeno puro para los de Montería, que salen de la zona roja del descenso.

Llamados a refrescar aires

Cúcuta cerró con 16 puntos y una diferencia de -13 en diferencia de gol. De hecho terminó siendo el equipo con más goles encajados, registrando la alarmante cifra de 35 dianas recibidas en 19 cotejos. Mucho por replantear de cara al segundo semestre.

Y es que todos vienen siendo juzgados por la afición: técnico, jugadores y las directivas por la conformación de la nómina. De esto se refirió Páez al terminarse el partido. Por lo pronto, se vendrá la Copa BetPlay en sus primeras fases, donde buscará clasificar y tomarse confianza.

“Es tiempo para hacer una renovación, algunos cambios. Hay que reforzar el equipo. Se vio esa necesidad. Tenemos un plantel corto para lo que uno quiere de nivel de juego. Finalizó esta primera etapa y creo que es el tiempo suficiente para que con la directiva nos sentemos a ver los puntos claros, así como los jugadores que deben salir”, puntualizó el estratega venezolano.

Así queda la tabla del descenso

Después de los duelos de la fecha 19 este sábado, así queda el fondo de la tabla:

Equipo Puntos Promedio Cúcuta Deportivo 16/19 0,84 Boyacá Chicó 86/97 0,88 Jaguares de Córdoba (salvado parcialmente) 18/19 0,94

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