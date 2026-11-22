Max Verstappen conquistó Las Vegas con Red Bull, en una carrera donde el piloto mexicano tuvo que abandonar tras un choque con Rafael Camara

El GP de Qatar es la penúltima carrera de la temporada | Reuters

La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Qatar 2026, la penúltima carrera de la temporada, después de una emocionante jornada en Las Vegas que terminó con la victoria de Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull Racing. El campeonato mundial se trasladará al Circuito Internacional de Lusail, donde Checo Pérez regresará a la actividad con Cadillac del 27 al 29 de noviembre, antes del cierre definitivo de la campaña en Abu Dhabi.

El Gran Premio de Las Vegas terminó con Verstappen en lo más alto del podio, luego de superar a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. La competencia disputada en la llamada Ciudad del Pecado representó una nueva victoria para el cuatro veces campeón mundial, en una temporada marcada por el dominio de Mercedes.

Sin embargo, Mercedes llegará a Qatar sin la presión de disputar los campeonatos mundiales de pilotos y constructores, después de asegurar ambos títulos durante la recta final del calendario. Kimi Antonelli conquistó el campeonato de pilotos en el Gran Premio de México, mientras que la escudería alemana confirmó el título de constructores en Brasil, por lo que las últimas dos carreras servirán para cerrar una campaña histórica para el equipo.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Qatar, programado para el domingo 29 de noviembre de 2026 a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. La competencia se disputará en el Circuito Internacional de Lusail, escenario que recibirá la penúltima fecha del campeonato y donde Sergio ‘Checo’ Pérez buscará mejorar sus resultados con Cadillac en la parte final de la temporada.

El circuito qatarí cuenta con 5.419 kilómetros de longitud y la carrera está programada a 57 vueltas, para completar una distancia total de 308.611 kilómetros. La pista se caracteriza por sus curvas rápidas y su extensa recta principal, factores que pondrán a prueba el rendimiento de los monoplazas y ofrecerán una nueva oportunidad para que el piloto mexicano cierre de manera positiva su temporada de regreso a la máxima categoría.

Horarios del Gran Premio de Qatar 2026

Las actividades del Gran Premio de Qatar comenzarán el viernes 27 de noviembre con las primeras dos prácticas libres, mientras que el sábado 28 se celebrarán la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación. La carrera principal se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, con una diferencia de nueve horas entre Lusail y la Ciudad de México. Estos son los horarios oficiales convertidos al tiempo del centro de México:

Sesión Fecha Horario CDMX Práctica libre 1 Viernes 27 de noviembre 07:30 a 08:30 horas Práctica libre 2 Viernes 27 de noviembre 11:00 a 12:00 horas Práctica libre 3 Sábado 28 de noviembre 08:30 a 09:30 horas Clasificación Sábado 28 de noviembre 12:00 a 13:00 horas Carrera Domingo 29 de noviembre 10:00 horas

Checo Pérez tendrá tres sesiones de entrenamientos para preparar su monoplaza antes de disputar la clasificación del sábado, donde intentará conseguir una posición favorable en la parrilla de salida. El piloto de Cadillac afrontará una de las últimas oportunidades del año para sumar un resultado importante, antes de trasladarse a Abu Dhabi para disputar la última competencia de la temporada 2026.

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Calendario completo de la temporada Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está por llegar a su final y solamente quedan dos Grandes Premios después de la carrera de Las Vegas. La máxima categoría del automovilismo cerrará su recorrido en Medio Oriente, primero con la visita a Qatar y posteriormente con la última fecha en Abu Dhabi, donde quedará oficialmente concluido el calendario de competencias.

27-29 de noviembre | GP de Qatar , Circuito Internacional de Lusail.

, Circuito Internacional de Lusail. 4-6 de diciembre | GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina.

El Gran Premio de Abu Dhabi, programado para el domingo 6 de diciembre, marcará el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para Checo Pérez y Cadillac será la última oportunidad de competir antes del receso invernal, mientras que el campeonato se despedirá con Mercedes como campeón de pilotos y constructores, luego de una campaña que significó el regreso del mexicano a la parrilla de la máxima categoría.