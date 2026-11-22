La rivalidad entre los pilotos de Red Bull y Mercedes volvió a encenderse en Las Vegas, con un choque en pista, acusaciones y una victoria del neerlandés

Russell y Verstappen protagonizaron otro enfrentamiento en Las Vegas | Claro Sports

La rivalidad entre Max Verstappen y George Russell sumó un nuevo capítulo durante el Gran Premio de Las Vegas 2026. Un contacto en los entrenamientos libres, una advertencia de los comisarios, declaraciones contra el comportamiento del neerlandés y una intensa batalla por la victoria terminaron con el piloto de Red Bull celebrando el accidente de su adversario y asegurando que el británico está muy por debajo de su nivel.

El enfrentamiento se extendió durante prácticamente todo el fin de semana, dentro y fuera de la pista. El piloto de Mercedes cuestionó la manera de competir del cuatro veces campeón mundial y aseguró que alguien tenía que ponerle límites. El neerlandés respondió después de imponerse en la carrera, mientras su rival terminó noveno tras estrellarse contra las barreras cuando intentaba recuperar la segunda posición.

El choque que desató la polémica en Las Vegas

Todo comenzó durante la tercera sesión de entrenamientos libres, cuando ambos pilotos se preparaban para realizar vueltas rápidas. Verstappen adelantó al inglés para colocarse delante de su Mercedes, pero posteriormente redujo la velocidad y realizó movimientos que dificultaron la preparación de la vuelta del británico.

Russell intentó recuperar la posición por el interior de la curva 14 y ambos monoplazas terminaron tocándose. Los comisarios investigaron las trayectorias y los movimientos del Red Bull durante la frenada, antes de emitir una advertencia contra el neerlandés por conducción errática, sin imponerle una penalización de posiciones.

La decisión no terminó con la discusión. George consideró que Max había incumplido un acuerdo informal entre pilotos para respetar las posiciones durante la preparación de vueltas rápidas. El neerlandés, por su parte, cuestionó la existencia de ese entendimiento.

Russell explota contra Verstappen: “Alguien tiene que plantarle cara”

Tras el incidente, Russell habló con Sky Sport Italia y consideró adecuada la advertencia de los comisarios. Sin embargo, su crítica fue mucho más allá de lo ocurrido durante los entrenamientos.

El británico reconoció que el reglamento no prohíbe expresamente adelantar a otro competidor que está comenzando una vuelta rápida, pero sostuvo que esa maniobra perjudica directamente su preparación. También acusó a Verstappen de repetir ese comportamiento con diferentes pilotos y de aprovechar que los demás terminan aceptándolo.

“No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera”, declaró. “Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo”.

🚨 George Russell full statement on Max Verstappen after their FP3 incident!



“I’m not just going to accept somebody screwing me over and walking around like they’re bigger and better than everyone else.”



“Somebody’s got to stand up to that guy.” 😳



(via. @TFinishLine_) #F1… https://t.co/tiYTpMxa6k — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 21, 2026

La respuesta de Verstappen llegó durante la conferencia posterior a la clasificación. Cuando le preguntaron por el contacto con el Mercedes, se limitó a contestar: “Nada. No pasó nada”.

De la primera fila a la batalla por la victoria

La clasificación aumentó la tensión entre ambos. Kimi Antonelli consiguió el mejor tiempo, pero una penalización de cinco posiciones por cambios en su unidad de potencia dejó la pole en manos de Verstappen, con Russell ascendiendo al segundo puesto.

Los protagonistas del encontronazo quedaron juntos en la primera fila de salida. Incluso durante la vuelta de formación hubo otro episodio entre ellos, cuando George circuló por delante del Red Bull durante parte del recorrido, pese a que Max debía encabezar la parrilla.

Una vez iniciada la carrera, Verstappen conservó el liderato, aunque Russell consiguió atacar en repetidas ocasiones. Los dos intercambiaron posiciones durante diferentes fases de la competencia, favorecidos por las características de los monoplazas de 2026 y las diferencias en el despliegue de energía.

La lucha también involucró a Antonelli, quien llegó a superar momentáneamente a sus dos rivales. El Gran Premio registró 35 cambios de liderato.

La intervención del coche de seguridad en la vuelta 19, después de un incidente entre Sergio Pérez y Rafael Câmara, volvió a reagrupar a los competidores. La carrera se reanudó en el giro 25, con Verstappen nuevamente al frente y sus perseguidores en condiciones de atacar.

El accidente de Russell y la burla de Verstappen

La batalla cambió definitivamente en la vuelta 48 de las 50 programadas. Russell, que había perdido la segunda posición frente a Antonelli, intentó recuperar el puesto mediante una maniobra por el interior de la curva 5.

El británico frenó demasiado tarde, bloqueó las ruedas delanteras y terminó contra las barreras. Aunque pudo reincorporarse, perdió siete posiciones y cayó al noveno lugar, despidiéndose de cualquier posibilidad de victoria. En la radio del equipo, el neerlandés se río del accidente de su rival. Verstappen se mantuvo al frente y terminó imponiéndose por delante de Lando Norris y Oscar Piastri. Antonelli ocupó la cuarta posición.

Verstappen sentencia la batalla: “El karma es una perra”

En la conferencia de prensa posterior a la carrera. Phil Duncan, periodista de PA, preguntó a Verstappen si había tenido presentes las críticas de Russell y si la victoria había resultado especialmente satisfactoria después de lo ocurrido.

El neerlandés aprovechó la pregunta para desacreditar a su rival y reconocer que había disfrutado lo sucedido con el Mercedes.

Max Verstappen is box office when talking about George Russell 🥊



This rivalry is not about to end any time soon 🔥#F1 #SSMotorsport pic.twitter.com/b3ETv9oN3g — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) November 22, 2026

“No es como si esto fuera un gran éxito por lo ocurrido hoy. El asunto es que él habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta, porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido para mí intentar entrar en esa confrontación. Así que no me molesta. Y hoy, el karma es una perra”, declaró Verstappen.

“Fue fantástico, sinceramente, cuando miré por el espejo y vi lo que estaba ocurriendo. Pensé: ‘Fantástico, mi día no hace más que mejorar’. Y, por supuesto, cuando crucé la meta en primera posición, mi día estaba completo”, añadió.

Verstappen vs Russell: los enfrentamientos que construyeron una de las mayores rivalidades de la Fórmula 1

La histórica rivalidad entre Russell y Verstappen | Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP

La confrontación de Las Vegas no fue un episodio aislado. Los dos pilotos acumulan antecedentes desde 2022, con choques, insultos, sanciones, acusaciones de amenazas y discusiones que incluso involucraron a los responsables de Mercedes y Red Bull.

Azerbaiyán 2023: el choque que terminó con insultos

El primer gran enfrentamiento personal ocurrió durante la carrera sprint del Gran Premio de Azerbaiyán 2023. Russell atacó a Verstappen en la salida y ambos monoplazas tuvieron contacto en la segunda curva, provocando daños en el pontón lateral del Red Bull.

Max consiguió recuperar la posición durante la carrera, pero después se acercó a George en el parque cerrado para reclamarle por la maniobra. El británico argumentó que había bloqueado las ruedas y defendió su derecho a disputar la posición.

La explicación no convenció al neerlandés, quien terminó insultándolo frente a las cámaras y posteriormente utilizó el apodo despectivo Princess George.

Russell respondió que no tenía ninguna obligación de cederle espacio simplemente porque conducía un Red Bull. Los comisarios no impusieron sanciones por el contacto, pero el enfrentamiento marcó el comienzo de sus diferencias personales.

Las Vegas 2023: Russell provoca un choque y recibe una sanción

Tres años antes del nuevo episodio en Nevada, ambos ya habían protagonizado un accidente en el mismo Gran Premio.

Durante la vuelta 25 de la carrera de 2023, Verstappen intentó adelantar al Mercedes por el interior de la curva 12. Russell cerró su trayectoria y los monoplazas chocaron, dejando restos de fibra de carbono sobre la pista que obligaron a desplegar el coche de seguridad.

Los comisarios responsabilizaron al británico y le impusieron cinco segundos de penalización y dos puntos en su superlicencia. Max terminó ganando aquella carrera, mientras George cayó del cuarto al octavo lugar después de aplicarse la sanción.

Las batallas en la rivalidad entre Russell y Verstappen | Claro Sports

Qatar 2024: Verstappen pierde la pole y el respeto por Russell

La relación terminó de deteriorarse durante la clasificación del Gran Premio de Qatar 2024.

Russell tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar a Verstappen, quien circulaba a baja velocidad mientras ambos preparaban sus vueltas. El incidente llegó a los comisarios, que determinaron que el neerlandés había conducido innecesariamente lento y lo sancionaron con una posición en la parrilla.

La decisión convirtió a Russell en el nuevo dueño de la pole, pero desencadenó una confrontación mucho más importante fuera de la pista.

Verstappen acusó a George de haber exagerado el incidente durante la comparecencia ante los comisarios para conseguir una sanción en su contra. También cuestionó la diferencia entre la actitud pública del británico y su comportamiento a puerta cerrada.

“Le perdí todo el respeto”, aseguró el piloto de Red Bull, quien al día siguiente superó a su rival en la salida y terminó ganando el Gran Premio.

Abu Dhabi 2024: amenazas y una guerra entre Mercedes y Red Bull

La polémica continuó durante el último Gran Premio de aquella temporada, cuando Russell denunció públicamente que Verstappen lo había amenazado después de la investigación de Qatar.

Según la versión del británico, Max le había advertido que podría provocar deliberadamente un accidente para enviarlo contra el muro. El neerlandés negó haber pronunciado la amenaza en los términos descritos por George.

Russell también acusó a Verstappen de intimidar a sus competidores y cuestionó que otros pilotos hubieran aceptado ese comportamiento durante años. El representante de Red Bull respondió acusándolo de mentir y llegó a llamarlo traidor y perdedor.

El conflicto involucró a los entonces responsables de las escuderías. Christian Horner defendió a Max y cuestionó la reacción del piloto de Mercedes, mientras Toto Wolff salió en respaldo de Russell.

España 2025: Verstappen golpea a Russell y recibe diez segundos de sanción

El incidente más grave sobre la pista ocurrió durante el Gran Premio de España 2025, cuando Verstappen terminó golpeando al Mercedes después de recibir instrucciones de devolver una posición.

En las últimas vueltas, una intervención del coche de seguridad perjudicó la estrategia del neerlandés, quien tuvo que competir con neumáticos duros frente a adversarios que llevaban compuestos más favorables.

Durante la reanudación, Russell intentó adelantarlo en la primera curva. Ambos tuvieron contacto y Verstappen salió de la pista, aunque consiguió reincorporarse por delante del británico.

Para evitar una posible sanción, Red Bull le ordenó devolver la posición. Max redujo la velocidad antes de la curva 5, pero cuando George se colocó por delante, volvió a acelerar y golpeó el costado de su Mercedes.

Los comisarios determinaron que Verstappen había provocado la colisión y le impusieron diez segundos de penalización y tres puntos en su superlicencia. El castigo lo hizo caer del quinto al décimo puesto y lo dejó con 11 puntos disciplinarios de los 12 necesarios para recibir una suspensión de una carrera.

Russell cuestionó inmediatamente la maniobra.

“Fue totalmente innecesario y, de alguna manera, lo deja mal parado. No sé qué estaba pensando”, declaró el británico. Verstappen inicialmente atribuyó lo sucedido a un error de apreciación. Posteriormente reconoció que su acción había sido incorrecta y que no debió ocurrir.

Canadá 2025: Red Bull intenta quitarle la victoria a Russell

Apenas dos semanas después, ambos volvieron a enfrentarse, ahora durante el Gran Premio de Canadá. Russell consiguió la pole position y posteriormente la victoria, con Verstappen en segundo lugar. Sin embargo, el resultado quedó bajo discusión por un incidente ocurrido durante un periodo de coche de seguridad.

George frenó cuando encabezaba el grupo neutralizado y Max llegó a colocarse brevemente por delante. Red Bull acusó al británico de conducción errática y cuestionó que hubiera informado por radio sobre un adelantamiento irregular del neerlandés.

La escudería presentó una protesta formal después de la carrera, alegando también comportamiento antideportivo. Los comisarios revisaron las imágenes, los datos y los testimonios, pero rechazaron la reclamación. Russell conservó su victoria y Verstappen permaneció segundo.