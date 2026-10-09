La FIA acepta un “desafortunado error humano” en la sprint Qualy del GP de Singapur

El personal de Dirección de Carrera olvidó activar el Modo de Sobrepaso (Overtake Mode), una función que permite a los pilotos disponer de energía eléctrica adicional

La SQ1 del GP de Singapur se vio afectada por distintos problemas | Reuters

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) reconoció un error humano que afectó el rendimiento de varios pilotos durante la clasificación sprint del Gran Premio de Singapur 2026. El organismo confirmó que el Modo de Sobrepaso, un sistema que permite utilizar potencia adicional, no funcionó correctamente después de una bandera roja. A este problema se sumó una falla en el cronometraje que provocó confusión con los pilotos eliminados de la primera ronda (SQ1).

La situación comenzó cuando Sergio ‘Checo’ Pérez golpeó el muro con su Cadillac durante la SQ1, provocando daños importantes en su alerón delantero. Aunque el mexicano consiguió regresar a los pits, varias piezas de su monoplaza quedaron sobre el asfalto, por lo que Dirección de Carrera mostró la bandera roja para detener la actividad y permitir que los oficiales limpiaran el circuito de Marina Bay.

Cuando la sesión se reanudó, apareció el primero de los errores reconocidos por la FIA. El personal de Dirección de Carrera olvidó activar el Modo de Sobrepaso (Overtake Mode), una función que permite a los pilotos disponer de energía eléctrica adicional. Esto provocó que los monoplazas no contaran con toda la potencia disponible durante sus intentos de vuelta rápida, en un momento en el que varios competidores buscaban evitar la eliminación.

La FIA detectó que el sistema no estaba funcionando y decidió activarlo, pero únicamente permaneció disponible durante 27 segundos antes de volver a deshabilitarse. Esta situación generó diferencias entre los pilotos, ya que algunos estaban completando sus vueltas mientras otros apenas comenzaban sus recorridos. De esta manera, no todos tuvieron las mismas condiciones para intentar mejorar sus tiempos.

Los problemas continuaron al finalizar la SQ1, cuando el sistema de cronometraje dejó de registrar correctamente algunas vueltas de los pilotos. Esto provocó que las posiciones mostradas inicialmente no coincidieran con los resultados reales y que varios equipos desconocieran si sus pilotos habían conseguido avanzar a la segunda ronda de clasificación.

Uno de los principales afectados por la confusión fue Gabriel Bortoleto, piloto de Audi, quien inicialmente apareció entre los seis eliminados, a pesar de haber conseguido un registro suficiente para continuar en competencia. En los primeros resultados, el brasileño figuraba en la posición 18, mientras que Arvid Lindblad, de Racing Bulls, aparecía entre los clasificados a la SQ2.

Después de revisar los registros, la FIA corrigió las posiciones y confirmó que Bortoleto avanzaba a la siguiente ronda, mientras que Lindblad quedaba eliminado en el puesto 17. La lista definitiva de pilotos que no consiguieron superar la SQ1 quedó integrada por Lindblad (17°), Lance Stroll (18°), Alexander Albon (19°), Sergio Pérez (20°), Valtteri Bottas (21°) y Carlos Sainz (22°).

Debido a estas irregularidades, el inicio de la SQ2 se retrasó cerca de 20 minutos, mientras la FIA verificaba los tiempos y analizaba si era posible continuar con la actividad. Finalmente, el organismo confirmó que los registros habían sido corregidos y autorizó la reanudación de la clasificación, que terminó con Max Verstappen consiguiendo la pole position para la carrera sprint, por delante de George Russell y Charles Leclerc.

Horas después, la FIA admitió que el error humano con el Modo de Sobrepaso había afectado el rendimiento de determinados monoplazas, dependiendo del momento en que realizaron sus vueltas. Carlos Sainz, quien terminó último, aseguró que perdió alrededor de seis décimas por la falta de potencia, mientras que Lawrence Stroll señaló que su hijo Lance perdió aproximadamente medio segundo. Sin embargo, no se ha determinado que estas fallas cambiaran directamente a los pilotos eliminados. La FIA también aclaró que la SQ2 y la SQ3 no resultaron afectadas por el problema del Modo de Sobrepaso.