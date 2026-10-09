Vincenzo Montella es despedido de Turquía tras fracasar en el Mundial 2026 y Nations League

El técnico fue despedido de Turquía tras la eliminación en fase de grupos del Mundial 2026 y cuatro derrotas consecutivas en la Nations League. Arda Turan apunta como sustituto

El italiano se fue con 0 puntos en la Nations League | Reuters

El ciclo de Vincenzo Montella al frente de la selección de Turquía llegó a su fin. La Federación Turca de Fútbol anunció este viernes 9 de octubre la destitución del entrenador italiano, quien deja el cargo después de tres años marcados por la clasificación al Mundial 2026, la eliminación en la fase de grupos del torneo y cuatro derrotas consecutivas en la UEFA Nations League.

La decisión llega después de una serie de resultados que terminaron por comprometer el proyecto del estratega. Turquía no ha conseguido sumar puntos en sus primeros cuatro compromisos de la Nations League 2026-27, una situación que contrastó con las expectativas generadas por el equipo durante la Eurocopa 2024 y su regreso a una Copa del Mundo después de 24 años.

¿Por qué Turquía despidió a Vincenzo Montella tras el Mundial 2026?

El detonante de su salida fue la racha de resultados en la Nations League, donde Turquía perdió sus cuatro primeros partidos de la fase de grupos. El conjunto turco comenzó con una derrota de 0-1 ante Francia, posteriormente cayó 1-4 frente a Italia, perdió 3-0 contra Bélgica y cerró esta serie con otro tropiezo ante los italianos, ahora por 3-1 en Bolonia.

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Los números reflejan las dificultades que atravesó la selección durante el torneo continental. En cuatro encuentros, el equipo de Montella únicamente consiguió marcar dos goles y recibió 11, una diferencia que lo mantiene en el fondo del Grupo A1 y sin posibilidades de finalizar entre los dos primeros lugares. Su permanencia en la máxima categoría de la competición también quedó comprometida.

Sin embargo, los problemas no comenzaron en esta edición de la Nations League. Durante el Mundial 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá, Turquía quedó eliminada en la fase de grupos, en un sector que compartió con Estados Unidos, Australia y Paraguay. Las derrotas frente a australianos y paraguayos contribuyeron a que el conjunto europeo terminara en el último puesto de su grupo.

Después de analizar la situación, la Federación Turca de Fútbol comunicó oficialmente su decisión de terminar la relación con el entrenador. “Se ha decidido no continuar con el señor Vincenzo Montella como entrenador de nuestra selección nacional absoluta”, señaló el organismo en un comunicado. La institución confirmó la separación sin ofrecer una explicación detallada sobre los motivos deportivos.

El legado de Montella en Turquía y Arda Turan como candidato a sustituirlo

A pesar del desenlace, Montella también consiguió resultados importantes durante su etapa al frente de Turquía. El italiano asumió el cargo en septiembre de 2023 y logró conducir al equipo hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, instancia en la que quedó eliminado tras perder 2-1 frente a Países Bajos. Aquella participación permitió al futbol turco recuperar protagonismo en las competencias europeas.

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Otro de los momentos destacados de su gestión fue la clasificación al Mundial 2026, con la que Turquía puso fin a una ausencia de 24 años en el torneo de selecciones más importante del futbol internacional. El combinado turco no participaba en una Copa del Mundo desde Corea-Japón 2002, por lo que conseguir el boleto representó uno de los principales objetivos cumplidos durante el proceso del entrenador.

En términos estadísticos, el entrenador italiano concluye su etapa con 40 partidos dirigidos, 21 victorias, cinco empates y 14 derrotas. Su balance incluye la participación en la Eurocopa, la clasificación mundialista y el ascenso a la Liga A de la Nations League, aunque los resultados posteriores al Mundial terminaron por cambiar el rumbo de su gestión.

Ahora, la atención se concentra en encontrar a su sustituto. Arda Turan, exjugador de la selección turca, aparece entre los principales candidatos para asumir la dirección técnica, de acuerdo con reportes de medios italianos como La Gazzetta dello Sport. Sin embargo, la Federación Turca todavía no ha confirmado oficialmente a un nuevo entrenador.

El siguiente responsable del banquillo tendrá que afrontar una situación complicada en la Nations League. Turquía recibirá a Bélgica el 12 de noviembre y visitará a Francia el día 15, en sus últimos compromisos de la fase de grupos. Ambos encuentros serán determinantes para definir su posición final y sus posibilidades de mantenerse en la Liga A del torneo europeo.