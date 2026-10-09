Checo Pérez sufre accidente en Singapur y queda eliminado en la SQ1: “El auto tocó fondo”

El mexicano chocó en la SQ1 de Singapur, provocó bandera roja y quedó eliminado en el puesto 20. La clasificación sufrió fallas en el cronometraje que generaron confusión

Checo Pérez en la Sprint Qualy del GP de Singapur | @F1

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un complicado inicio en la clasificación Sprint del Gran Premio de Singapur 2026, luego de impactar su Cadillac contra las barreras de protección del circuito de Marina Bay. El incidente, ocurrido este viernes 9 de octubre, provocó una bandera roja y comprometió las posibilidades del mexicano de avanzar a la segunda ronda de la sesión.

El tapatío terminó eliminado en la posición 20 de la SQ1, por delante de su compañero Valtteri Bottas y del español Carlos Sainz. Sin embargo, la clasificación también estuvo marcada por un problema en el sistema de cronometraje de la Fórmula 1, que generó confusión sobre los pilotos eliminados y obligó a retrasar el inicio de la SQ2.

¿Cómo fue el accidente de Checo Pérez en la clasificación Sprint de Singapur?

Los problemas comenzaron durante los primeros minutos de la SQ1, cuando Checo Pérez perdió el control de su Cadillac en la curva 4 del circuito de Marina Bay. El mexicano realizaba su vuelta de preparación para buscar un registro competitivo cuando terminó contra el muro de contención, provocando daños importantes en la parte delantera de su monoplaza.

Al explicar lo sucedido, Pérez reconoció que intentó llevar el automóvil al límite, pero terminó perdiendo el control cuando el fondo del vehículo golpeó el asfalto. “Estaba en medio de la curva 4. Obviamente, cada vuelta cuenta mucho en una clasificación sprint, en un circuito callejero, y sí, presioné bastante. En medio de la curva, el auto tocó fondo de forma muy agresiva y no pude controlarlo”, declaró a F1 TV.

El impacto dañó considerablemente el alerón delantero del MAC-26, aunque el mexicano consiguió mantener el vehículo en movimiento para regresar a los boxes. Durante el recorrido, la pieza terminó desprendiéndose y dejó varios fragmentos de fibra de carbono sobre el asfalto, lo que representaba un riesgo para los demás competidores.

La dirección de carrera tuvo que intervenir y ordenó la aparición de la bandera roja cuando restaban seis minutos y nueve segundos en el cronómetro. Los pilotos regresaron a sus respectivos garajes mientras los oficiales retiraban los restos del Cadillac. “Evité la curva, pero terminé contra el muro, dañando mi alerón delantero. Tuve que regresar a los pits para repararlo. Y sí, no fue una clasificación ideal, no fue para nada ideal”, reconoció Checo.

Cadillac aprovechó la interrupción para reparar el monoplaza y permitir que Pérez regresara a la pista durante la parte final de la SQ1. Aunque el piloto mexicano logró completar una vuelta rápida, su registro no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda, lo que puso fin a sus aspiraciones de conseguir una mejor posición de salida para la carrera corta del sábado.

¿En qué posición quedó Checo Pérez y qué pasó con los tiempos de la clasificación Sprint?

La eliminación del mexicano estuvo acompañada por un problema técnico en los sistemas de cronometraje de la Fórmula 1, que provocó confusión sobre los resultados de la SQ1. Al finalizar la primera ronda, la información mostrada en las pantallas no reflejaba correctamente todos los registros, por lo que inicialmente existieron dudas sobre la identidad de los seis pilotos eliminados.

La FIA confirmó que algunos tiempos de vuelta no habían sido registrados por el sistema, situación que obligó a retrasar el inicio de la SQ2 mientras los responsables del cronometraje revisaban la información. Aunque la falla fue solucionada, la organización tuvo que verificar la clasificación antes de permitir que continuara la actividad en Marina Bay.

Finalmente, la FIA validó los resultados de la SQ1 y confirmó que Checo Pérez había terminado en la posición 20. Los eliminados fueron Arvid Lindblad (17), Lance Stroll (18), Alexander Albon (19), Sergio Pérez (20), Valtteri Bottas (21) y Carlos Sainz (22). La SQ2 pudo reanudarse después del retraso, una vez que los registros fueron considerados correctos.

Más allá del accidente y de las complicaciones en la clasificación, Checo aseguró que Cadillac no se encuentra demasiado lejos del rendimiento que busca alcanzar. El mexicano consideró que el trabajo durante el resto del fin de semana será fundamental para mejorar el comportamiento de su monoplaza y afrontar en mejores condiciones las próximas sesiones.

“Bueno, creo que es una situación difícil. No estamos tan lejos de donde deberíamos estar, creo que al final logramos conseguir una buena vuelta después de eso, y sí, para mañana creo que se trata principalmente de entender y tratar de conseguir un mejor auto para la carrera”, expresó el piloto mexicano, quien buscará aprovechar la Sprint para recopilar información que ayude al desarrollo del Cadillac.

Checo Pérez afrontará la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur desde la posición 20, con el reto de recuperar lugares en un circuito urbano donde los rebases suelen ser complicados. La prueba se disputará el sábado 10 de octubre a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la clasificación para la carrera principal comenzará a las 07:00 horas. El Gran Premio está programado para el domingo 11 de octubre a las 06:00 horas.