Checo Pérez queda en el fondo de la práctica del GP de Singapur; George Russell lidera con Mercedes

El mexicano terminó penúltimo en la única práctica libre en Marina Bay, mientras Russell dominó la sesión con Mercedes, seguido de Leclerc y Norris

El tapatío con un inicio complicado en Singapur | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un inicio complicado en el Gran Premio de Singapur 2026, luego de finalizar en la penúltima posición de la única práctica libre disputada este viernes 9 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. El mexicano registró un tiempo de 1:35.299 con Cadillac, mientras que su compañero Valtteri Bottas cerró la clasificación en el lugar 22.

En contraste, George Russell marcó el ritmo con Mercedes al detener el cronómetro en 1:32.274, suficiente para superar a Charles Leclerc, de Ferrari, por 0.198 segundos y a Lando Norris, de McLaren, por 0.273 segundos. La sesión fue especialmente importante debido al formato sprint del fin de semana, que únicamente permite una hora de entrenamientos antes de la clasificación corta.

Checo Pérez sufre con Cadillac y termina entre los últimos del GP de Singapur

El piloto mexicano comenzó su participación con neumáticos medios, a diferencia de la mayoría de sus rivales, que inicialmente utilizaron el compuesto duro. Las condiciones del circuito tampoco facilitaron el trabajo de Cadillac, ya que el asfalto estaba sucio y la temperatura alcanzaba los 52 grados, con una humedad del 62 por ciento.

Durante los primeros minutos, Checo Pérez se ubicó en el vigésimo puesto con una vuelta de 1:39.011, mientras otros pilotos comenzaron a mejorar sus registros conforme aumentaba el agarre de la pista. Cadillac permaneció en los últimos lugares y no encontró el ritmo necesario para acercarse a la zona media de la clasificación.

En la parte final, el tapatío montó neumáticos blandos para intentar mejorar su tiempo. Aunque consiguió una vuelta de 1:35.299, terminó en la posición 21, a 3.025 segundos de Russell. Checo completó 21 giros y logró superar únicamente a Bottas, quien fue último con 1:35.620 después de realizar 25 vueltas.

El resultado representa un comienzo difícil para Checo en un circuito donde consiguió una de sus victorias más recordadas en la Fórmula 1, cuando ganó el Gran Premio de Singapur de 2022 con Red Bull. Ahora, con Cadillac, el mexicano enfrenta un escenario distinto y deberá buscar mejoras para las siguientes sesiones del fin de semana.

George Russell domina la práctica y Verstappen deja buenas sensaciones con Red Bull

La pelea por el primer lugar cambió constantemente durante los entrenamientos. Lando Norris llegó a encabezar la clasificación, mientras Charles Leclerc y Kimi Antonelli también marcaron referencias competitivas. Sin embargo, Russell aprovechó los últimos minutos para establecer la vuelta más rápida de la jornada.

Leclerc terminó segundo con 1:32.472 y Norris fue tercero con 1:32.547, mientras Lewis Hamilton y Oscar Piastri completaron los cinco primeros lugares. Los cinco consiguieron sus mejores registros con neumáticos blandos, en una sesión que permitió observar diferencias importantes entre las estrategias de las escuderías.

Uno de los resultados más interesantes fue el de Max Verstappen, quien finalizó sexto con un tiempo de 1:33.006 utilizando neumáticos medios. El neerlandés quedó a 0.732 segundos del líder, pero fue el más rápido entre los pilotos que utilizaron ese compuesto, lo que dejó abierta la posibilidad de que Red Bull tenga un rendimiento más competitivo en la clasificación sprint.

Por su parte, Kimi Antonelli terminó séptimo, seguido por Isack Hadjar, Pierre Gasly y Liam Lawson. La jornada también estuvo marcada por problemas para Nico Hülkenberg, cuyo Audi presentó una falla en la caja de cambios que provocó una breve activación del Virtual Safety Car. El argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 19 con Alpine, dos lugares por delante de Checo.

La actividad continuará con la clasificación sprint, en la que los equipos deberán aprovechar la información recopilada durante esta única práctica. Para Cadillac, la prioridad será encontrar mayor velocidad en Marina Bay, mientras Mercedes buscará confirmar el rendimiento mostrado por Russell, quien además tiene una penalización que lo obligará a arrancar desde el fondo de la parrilla en la carrera principal del domingo.

Resultados de la práctica libre del GP de Singapur 2026