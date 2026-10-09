Sprint Qualy Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?

¿A qué hora inicia la Sprint Qualy del GP de Singapur F1 2026 hoy 9 octubre y cómo salen?

La Sprint Qualy del Gran Premio de Singapur 2026 comienza este viernes 9 de octubre a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. Será la segunda sesión del día, después de la única práctica libre, que está programada para las 02:30 horas en México.

Para esta clasificación no existe una parrilla de salida previa: los 22 pilotos comenzarán directamente en la SQ1, que tendrá una duración de 12 minutos. Los 16 más rápidos avanzarán a la SQ2, mientras que los 10 mejores pasarán a la SQ3, donde se definirá el orden de salida para la carrera Sprint del sábado.

Checo Pérez arrancará la sesión desde la SQ1 con Cadillac y tendrá como principal objetivo meterse entre los 16 mejores para avanzar a la siguiente ronda. El mexicano llega a Marina Bay sin puntos en el campeonato y buscará aprovechar las condiciones particulares del circuito para conseguir una buena posición.

La clasificación Sprint será especialmente importante porque definirá la parrilla de la carrera corta del sábado, aunque la posición obtenida no determina la parrilla del Gran Premio del domingo. Esa se establecerá con la clasificación tradicional del sábado.