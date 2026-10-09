Sprint Qualy Gran Premio de Singapur F1 2026, en directo Checo Pérez: ¿Quién gana la Clasificación de Fórmula 1 hoy?
El piloto mexicano afronta la ronda 17 de la temporada con Cadillac y buscará aprovechar las condiciones de Marina Bay para conseguir un resultado positivo
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Singapur F1 2026? Canales de TV y online
El Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1 se disputará este domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay. La carrera comenzará a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, y corresponderá a la ronda 17 de la temporada. La carrera está programada a 62 vueltas y será el cierre del último fin de semana con formato Sprint de la temporada 2026.
En México, la carrera podrá seguirse en vivo por los canales de Sky Sports. La otra opción será F1 TV Pro, el servicio oficial de streaming de Fórmula 1, que permite seguir en vivo las sesiones y ofrece cámaras a bordo de los 22 pilotos, cronometraje y diferentes contenidos adicionales. Además, sigue toda la información en nuestro minuto a minuto en vivo.
¿A qué hora inicia la Sprint Qualy del GP de Singapur F1 2026 hoy 9 octubre y cómo salen?
La Sprint Qualy del Gran Premio de Singapur 2026 comienza este viernes 9 de octubre a las 06:30 horas, tiempo del centro de México. Será la segunda sesión del día, después de la única práctica libre, que está programada para las 02:30 horas en México.
Para esta clasificación no existe una parrilla de salida previa: los 22 pilotos comenzarán directamente en la SQ1, que tendrá una duración de 12 minutos. Los 16 más rápidos avanzarán a la SQ2, mientras que los 10 mejores pasarán a la SQ3, donde se definirá el orden de salida para la carrera Sprint del sábado.
Checo Pérez arrancará la sesión desde la SQ1 con Cadillac y tendrá como principal objetivo meterse entre los 16 mejores para avanzar a la siguiente ronda. El mexicano llega a Marina Bay sin puntos en el campeonato y buscará aprovechar las condiciones particulares del circuito para conseguir una buena posición.
La clasificación Sprint será especialmente importante porque definirá la parrilla de la carrera corta del sábado, aunque la posición obtenida no determina la parrilla del Gran Premio del domingo. Esa se establecerá con la clasificación tradicional del sábado.
¡¡¡Bienvenidos y buenos días!!! Arrancamos con la Sprint Qualy del Gran Premio de Singapur F1 2026
¡Arranca la acción en el Gran Premio de Singapur 2026! Este viernes, el Circuito de Marina Bay recibe por primera vez un fin de semana con formato Sprint, en una jornada que marcará el inicio de la ronda 17 de la temporada de Fórmula 1. Los pilotos tendrán apenas 60 minutos de entrenamientos libres antes de enfrentarse a la clasificación Sprint, por lo que cada vuelta será clave para encontrar la puesta a punto ideal en uno de los trazados urbanos más exigentes del calendario.
El campeonato llega al rojo vivo. Andrea Kimi Antonelli lidera el Mundial con 320 puntos, 84 por encima de su compañero de Mercedes, George Russell, mientras Max Verstappen buscará aprovechar el formato Sprint para recortar distancia. La actividad comenzará desde la madrugada en México, con los Libres 1 a las 02:30 horas y la clasificación Sprint a las 06:30.
Checo Pérez llega a Singapur con la misión de cerrar de mejor manera una complicada temporada en su regreso a la Fórmula 1. El mexicano de Cadillac viene de terminar en el lugar 19 en el Gran Premio de Bahréin disputado en Malasia, después de haber arrancado desde el fondo de la parrilla con un motor Ferrari de especificación anterior. Pérez confía en que el caos y las condiciones particulares de Marina Bay puedan darle a Cadillac una oportunidad para conseguir un resultado positivo. “Es nuestra última oportunidad de hacer algo bueno este año”, señaló el mexicano en la previa del Gran Premio de Singapur.