Pedro recibe una despedida inolvidable del Barcelona junto a Guardiola, Puyol, Xavi, Busquets e Iniesta

Pedro anunció su retiro del fútbol a los 39 años, después de dos décadas como profesional y tras formar parte de la etapa dorada del Barcelona

Pedro anunció su retiro del fútbol profesional | Imago7

Pedro Rodríguez, uno de los últimos sobrevivientes de la generación dorada del Barcelona, oficializó su despedida del fútbol profesional este viernes 9 de octubre en un evento organizado por la institución azulgrana en el Auditori 1899 frente a los 20 títulos que ganó durante su etapa como culé.

La despedida de Pedro Rodríguez como futbolista reunió a grandes figuras que compartieron vestuario con el delantero canario y que, a través de un emotivo vídeo, reconocieron tanto su exitosa trayectoria como su calidad humana. Pep Guardiola le pidió sentirse orgulloso de todo lo conseguido y le agradeció su ayuda durante sus primeros años al frente del primer equipo del Barcelona. “Te exijo que estés orgulloso de lo que has hecho”, expresó el técnico, quien cerró su mensaje con una petición especial: “Disfruta de tu descanso y vuelve pronto porque el fútbol te necesita”.

Andrés Iniesta también destacó su esfuerzo y personalidad: “Eres un grande, con gran trabajo detrás y mucho conseguido y, como persona, un diez”, mientras Xavi Hernández recordó con una sonrisa la complicidad que los unía: “Lo mejor de todo es que cuando hablo de ti se me escapa una sonrisa. Para mí ha sido muy infravalorado, tanto por la gente como a nivel mediático. Para un pasador como yo, sus desmarques, su presión y sus dos piernas eran una maravilla”. Gerard Piqué resaltó la capacidad del canario para destacar en todas las facetas del juego: “Era un placer tenerte porque hacías de todo: defendías, atacabas y metías goles”, y Sergio Busquets puso el acento en su calidad humana: “Eres de esos compañeros que quieres tener cerca. Eres una persona de diez”.

El reconocimiento también llegó desde otros equipos y escenarios del fútbol internacional. Eden Hazard lo consideró un ejemplo y uno de los mejores jugadores con los que compartió equipo, mientras Fernando Torres resumió su experiencia junto al atacante con una frase cargada de afecto: “Don Pedro, ha sido un placer jugar y ganar a tu lado”. Ciro Immobile también destacó sus virtudes dentro y fuera de la cancha: “Pedro, amigo, has sido un gran campeón y una gran persona”.

El vídeo que abrió el evento incluía una frase que resumía su vida: “Gracias, fútbol, por hacerme tan feliz”. Pedro anunció su retiro tan solo un par de días antes; sin embargo, el adiós definitivo se lo dio el club de sus amores. Durante su carrera disputó 841 partidos, anotó 204 goles y levantó 25 títulos, 20 de ellos con el Barcelona. Además, presume un récord complicado de emular, ya que es el único jugador en la historia que ganó la Copa del Mundo, la Eurocopa, la Champions League, la Europa League, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

“Llegó el momento de descansar. Me notaba con menos ganas, desmotivado. Yo soy competitivo y ya no me veía en esas circunstancias. Había sacrificado mucho y era el momento de iniciar una nueva etapa, con la familia y los amigos”, declaró Pedro durante el inicio de su intervención. “Tienes sueños, pero luego es complicado. He tenido la suerte de vivir el sueño que todo niño desee, lo que he vivido fue impensable. Guardiola siempre fue el que más me ha corregido. A veces me dijo: ‘Has jugado fatal’, y yo había metido dos goles. Pero era para corregirme y crecer. Con él aprendí mucho a nivel profesional, a entender el juego, a cómo tener que colocarme”.

Pedro Rodríguez también tendrá una emotiva despedida frente a su gente. El exfutbolista acudirá al partido de este sábado 10 de octubre en el Camp Nou ante el Getafe para realizar el saque de honor.